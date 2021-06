Regjeringen: Inngår historisk frihandelsavtale med Storbritannia

Erna Solberg bekrefter at regjeringen har forhandlet frem en ny frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia.

Frihandelsavtalen mellom Norges regjering og Storbritannia er ferdigstilt, ifølge regjeringen.

«Avtalen innebærer en videreføring av alle tidligere tollpreferanser for sjømat og forbedret markedsadgang for hvitfisk, reker og flere andre produkter», skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Britiske bedrifter og investorer har investert over 100 milliarder kroner i Norge. Ved å sikre denne avtalen sørger vi for at Norge fortsatt er et land som er attraktivt å investere i, sier næringsminister Iselin Nybø under fredagens pressekonferanse.

Forhandlinger har foregått siden sist sommer, og konfliktlinjene har blant annet dreid seg om import av landbruksvarer som kjøtt og ost til Norge, og eksport av fisk til Storbritannia.

Spesielt fiskerinæringen har ønsket seg markedstilgang til det britiske markedet. Norge har gått inn i forhandlingene med et offisielt mål om full frihandel med sjømat.

I 2019 var Storbritannia vårt femte viktigste eksportmarked for fisk, etter Polen, Danmark, Frankrike og USA, ifølge SSB.

Storbritannia la under forhandlingene frem offensive krav om økt tilgang til eksport av britiske landbruksvarer til Norge.

Erstatter «nødavtale»

Den nye frihandelsavtalen skal erstatte en midlertidig vareavtale som trådte i kraft ved nyttår. Denne såkalte nødavtalen sikrer tollfri handel med industrivarer. Dette tas det for gitt at vil bli videreført.

Nødavtalen har derimot manglet ordninger for tjenestehandel og investeringer. Her har det vært ventet at Norge nå vil få et avtaleverk på plass med Storbritannia som minner om det Storbritannia og EU ble enige om i desember.

Fri bevegelse av personer er det likevel slutt på etter Storbritannias exit fra EU og EØS.

Det betyr etter alt å dømme at nordmenn vil måtte søke oppholdstillatelse for å kunne utføre tjenester i Storbritannia. I beste fall kan den nye avtalen sikre forenklinger i papirarbeidet.

Det har også vært håp om en større åpning for gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og studier, slik at diplomer er gyldige i begge land.

Halvt år på overtid

Frihandelsavtalen må på plass som følge av at Storbritannia gikk ut av EU ved nyttår, og det siste året har Norge kun hatt en midlertidig vareavtale mens forhandlingene har pågått.

Næringsminister Iselin Nybø (V) hadde opprinnelig som mål å få avtalen på plass allerede i oktober i fjor, men knallhard tautrekking om landbruk har stått i veien for enighet.

Venter godkjennelse fra Stortinget

Lovendringene om frihandelsavtalen med Storbritannia skal nå videre fra regjeringen til Stortinget. Der må den få flertall før den kan godkjennes.

Det legger tidspress på politikerne siden vårsesjonen er over om to uker. Det gjør at sesjonen potensielt må forlenges for å få ferdig frihandelsavtalen før sommeren.

NHO-direktør Ole Erik Almlid gikk torsdag ut og advarte Stortinget mot å ta ferie før den nye avtalen er på plass.

– Dette er en helt avgjørende avtale for Norge. Det er den viktigste avtalen siden EØS-avtalen. Dette er vårt største enkeltland når det gjelder handel, sa Almlid til NTB.

Storbritannia er Norge største handelspartner etter EU.