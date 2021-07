Kriseåret ga rekord for bilselgere

Først kom bråstoppen – så kom rekordinntektene. Ny bruktbil til norgesferie og en populær Audi gjorde at 2020 ble ganske hyggelig for Møller Bil i Rogaland. Kverneland Bil forventer rekordsalg i år.

Administrerende direktør Jan Olav Fikstvedt i Møller Bil Sør-Rogaland kan se tilbake på et godt 2020. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Flere bilforhandlere i Rogaland opplevde at 2020 endte riktig så hyggelig – målt etter regnskapstall. For flere ble kriseåret et rekordår:

Forhandleren av Audi, Volkswagen og Skoda – Møller Bil Sør-Rogaland – økte inntektene til 1,72 milliarder kroner.

Bertel O. Steen (Mercedes-Benz, Peugeot, Kia og Smart) nådde litt over halvparten av konkurrenten, med 898 millioner.

Også Kverneland Bil (Volvo, Ford og Mazda) økte i 2020, fra 1,43 milliarder til 1,67 milliarder – men rekorden kommer trolig først i 2021.

Her er topp 5 i personbilsalg i Norge:

... i 2020:

Audi e-tron Nissan Leaf Hyundai Kona Tesla Model 3 BMW i3

... så langt i 2021:

Toyota RAV4 Volvo XC40 Volkswagen ID. 4 Tesla Model 3 Audi e-tron

... i mai:

Ford Mustang Mach-E Toyota RAV4 Skoda Enyaq Volkswagen ID. 4 Volvo XC40

Dyr bestselger

At en rekke ferske modeller av fjorårets bestselger Audi e-tron nå ruller rundt på veiene i Rogaland, merkes også godt i regnskapene til Møller Bil Sør-Rogaland. Da 2020 bråstoppet i mars trodde ikke administrerende direktør Jan Olav Fikstvedt på noe rekordår.

Så feil kunne han ta. Aldri har bilforhandleren solgt Audi, Skoda og Volkswagen for mer penger enn i 2020.

Omsetningen stoppet på 1,72 milliarder, opp fra 1,54 milliarder i 2019.

Fikstvedt har flere forklaringer.

– I mars stoppet alt. Så tok salget seg fint opp. Vi solgte veldig mye bruktbiler før sommeren på grunn av mangel på nye biler. Mange nordmenn ville på bilferie og kjøpte seg en bruktbil som var to til fire år gammel.

– Både diesel og bensin?

– Ja, alle typer bruktbiler solgte bra. Så fikk vi inn mange gode elektriske modeller over sommeren.

Her peker Fikstvedt på særlig el-SUV-en Audi e-tron, som ble Norges mest solgte bil i 2020 – tross en pris fra 700.000 kroner og oppover. Også Volkswagen-modellene ID. 3 og ID. 4, og Skoda Enyaq bidro til rekordåret for Møller Bil i Sør-Rogaland.

Driftsresultatet endte på 79,6 millioner kroner og resultatet før skatt endte på 83,5 millioner kroner.

Gard Ådne Kverneland eier og driver Kverneland Bil sammen med faren, Ådne Kverneland. Vis mer byoutline Foto: Marie von Krogh

Solid hopp for Kverneland

Kverneland Bil, som er forhandler for Volvo, Ford og Mazda, fikk en solid inntektsøkning i fjor. Regnskapet viser en total omsetning på 1,7 milliarder kroner, opp med 240 millioner fra 2019. Resultatet før skatt ble 17,2 millioner kroner. Året før var tilsvarende tall minus 13 millioner kroner.

– Etter første halvår i 2020 lå vi an til et underskudd på vel 17 millioner kroner, men så økte salget kraftig i andre halvår, og det snudde til 17,2 millioner kroner i pluss, sier Gard Ådne Kverneland til Aftenbladet/E24.

Han driver og eier selskapet sammen med sin far Ådne Kverneland. Av biler som har solgt spesielt godt i det siste trekker Kverneland fram den helelektriske Ford Mustang Mach-E. Det var landets mest solgte bilmodell i mai.

– Den gode farten vi fikk i fjor høst, med et resultat på 34 millioner kroner de siste seks månedene, har fortsatt inn i 2021. Vi forventer et meget godt resultat i år. Prognosen vår per i dag er en omsetningsvekst på 50 prosent i 2021.

– Dersom en slik prognose slår til, tilsier det et resultat på 70 millioner kroner i år?

– Matematikken tilsier det ja, men høsten kan bli annerledes enn våren, sier Kverneland.

Totalt er Kverneland Bil forhandler for ti bilmerker: Ford, Volvo, Polestar, Mazda, Jaguar, Land Rover, Fiat, Jeep, Alfa Romeo og MG.

Best i klassen

For Bertel O. Steen – med merkene Mercedes-Benz, Peugeot, Kia og Smart – endte 2020 med en solid oppgang fra året før. Inntektene steg til 898 millioner kroner, fra 582 millioner kroner i 2019.

Overskuddet endte på 45 millioner kroner (resultat før skatt). Dermed leverer Rogaland-selskapet den beste marginen i Bertel O. Steen-konsernet med sine fem prosent. Administrerende direktør Steinar Hellestø i Bertel O. Steen Rogaland AS viser videre til styreleder og konserndirektør Thorbjørn Myrhaug for å kommentere 2021-resultatene.

Han er stolt over resultatene.

– Selv om markedet har vært preget av fremgang, har de ulike avdelingene evnet å hente ut mer enn det markedet har vokst gjennom gode arbeidsprosesser og stramt kostnadsbudsjett. Et sterkt lagspill mellom forhandler og konsernets øvrige enheter er med på å bidra til et solid resultat vi kan være stolte av, sier Myrhaug.