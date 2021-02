Dette er vinterferie-rådene som gjelder

Det er nå laget en rekke råd og anbefalinger for vinterferien. I hovedsak gjelder det å passe ekstra godt på å følge smittevernreglene vi allerede har.

Uken etter vinterferien i fjor fikk Norge sine første bekreftede coronatilfeller. Nå er det på ny vinterferietid – men ikke slik vi er vant til å ha den.

Normalt er vinterferien i Norge i uke åtte og uke ni – og slik er det også i år. Under fredagens coronapressekonferanse kommer helseminister Bent Høie med flere nye råd.

– Vi forstår at mange vil tilbringe vinterferien på hytta med familien, sier han. Regjeringen har derfor bedt Helsedirektoratet og FHI om å utarbeide noen anbefalinger.

Råd for reiser

Hold deg hjemme og test deg så snart som mulig om du mistenker at du er smittet.

Reiser til utlandet frarådes.

Du kan reise på hytte du eier eller leier, og du kan dra på hotell, men unngå kollektivtransport.

Du må gå i karantene hvis det blir smitte på hotell.

Sett deg inn i smittevernreglene på stedet du reiser til. Reiser du til et sted med mindre strenge regler enn i hjemkommunen din, prøv å følge reglene fra hjemkommunen din. Eksempel: Er det munnbindpåbud i hjemkommunen din, bruk munnbind i hyttekommunen også, selv om det ikke nødvendigvis er påbudt der.

Råd for besøk og sosiale sammenkomster

De nasjonale anbefalingene som gjelder for besøk hjemme, gjelder også ved besøk til eksempelvis hytta i vinterferien. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som er i husstanden din, så lenge du kan holde minst én meters avstand til gjestene. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere.

Begrens overnattingsbesøk. Anbefalingen om antall gjester på besøk og avstand gjelder også for overnatting. Personer fra ulik husstand bør ikke dele soverom. Sørg for god hygiene og godt renhold hvis personer fra ulike husstander må dele bad.

Husk at meteren gjelder på hytta også.

Råd for handling og aktiviteter

Prøv å handle i hjemkommunen din. Om du likevel må handle, velg tidspunkter der det er mindre folk og helst dra kun en person fra husstanden.

Velg helst aktiviteter som foregår utendørs. Ved besøk på alpinanlegg, badeland eller andre steder, må man følge virksomhetenes smittevernråd.

Unngå i størst mulig grad å oppsøke steder der mange er samlet og det ikke er lett å holde avstand, slik som serveringssteder og skistuer.

– I Oslo er det skjenkestopp. Regelen er at vi skal følge reglene fra kommunen vi bor i. Betyr at jeg ikke kan drikke alkohol i Oppdal hvis jeg reiser dit fra Oslo?

– Nei, det betyr det ikke. Bor du på et hotell i Oppdal, kan du selvfølgelig drikke alkohol til maten, sier helseminister Bent Høie.

Han understreker at poenget er at man skal unngå å oppsøke steder der mange møtes. Skjenkereglene i Norge åpner dessuten kun for alkohol til maten slik det er nå.

– Så det er litt begrenset hvor mye afterski-stemning du får ut av det, sier Høie, og håper at det kan unngås også på hytteterrassen.

