Boligprodusentene: Oppløftende salgstall – men rekordfå nybygg

Etter rekordsommeren fortsatte salgstrykket i boligmarkedet i august. Det bygges likevel få nye boliger, ifølge Boligprodusentenes Forening. De har aldri har sett så lav igangsetting som 2020 til nå.

HØYTRYKK: Det var ikke bare været som ble bedre i årets augustmåned. Også salget av nye boliger vokste med hele 40 prosent fra augusttallene fra 2019. Det gleder Per Jæger i Boligprodusentenes Forening. Vis mer byoutline Terje Pedersen

Publisert: Publisert: 15. september 2020 11:10

– Det er oppløftende salgstall, sier foreningens administrerende direktør Per Jæger i en pressemelding.

I årets siste sommermåned var salget av nye boliger 40 prosent høyere enn samme måned i 2019. Dette er det fjerde beste augustsalget foreningen har sett siden de startet registreringen av månedlige tall i 2010.

Men salgstallene for nye boliger i 2020 sett under ett ligger 14 prosent lavere enn tilsvarende tid i fjor. Det er særlig salget av leiligheter som sakker ned, med 17 prosent under 2019-nivået.

Igangsettingen har ikke vært lavere

Det blir også bygget stadig færre nye boliger, ifølge foreningen.

– Igangsettingen henger igjen, og er hittil i år den laveste vi har registrert, sier Jæger.

I pressemeldingen står det at igangsettingen er 13 % lavere enn tilsvarende periode i 2019. Byggingen av nye eneboliger og småhus ligger henholdsvis 17 % og 16 % under augustnivået fra i fjor.

Markedet for fritidsboliger har som kjent fått en solid opptur i sommer, med coronafaste nordmenn uten så mange andre land å reise til karantenefritt. Dette synes godt i den nye statistikken fra Boligprodusentenes Forening.

Salget av nye fritidsboliger i august 2020 var 61 % høyere enn samme måned i fjor. Likevel er salget hittil i år på nivå med tilsvarende periode i 2019.

Les også Hytte uten strøm, vann eller avløp solgt for 3,25 millioner over prisantydning

Les også Oslos minileiligheter går for opp mot 160.000 kroner kvadratmeteren

PRESS: Det er stadig trangere for dem som vil kjøpe seg en leilighet i pressområdene. Bildet viser ulik boligbebyggelse på Etterstad og Ekeberg i Oslo. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

Her kan du lese mer om Boligsalg Boligmarkedet Eiendom Bolig Nyboligsalget Coronaviruset Boligprodusentene