Gründer Trevor Milton forlater Nikola

Trevor Milton forlater stillingen som arbeidende styreleder i Nikola med umiddelbar virkning.

Publisert: Oppdatert: 21. september 2020 08:30 , Publisert: 21. september 2020 07:50

Nikola-grunnlegger Trevor Milton forlater sin stilling som arbeidende styreleder i selskapet. Det kommer frem i en pressemelding.

– Nikola er virkelig i mitt blod og vil alltid være det, og fokuset bør være på selskapet og den banebrytende oppgaven deres, og ikke meg, sier Milton i meldingen.

– Derfor har jeg tatt den vanskelige beslutningen om å gå til styret og frivillig gå av som arbeidende styreleder. Å grunnlegge Nikola og å få det til å vokse til et selskap som vil endre transport til det bedre og hjelpe klimaet har vært en stor ære, fortsetter han.

Viktig Nel-partner

Styremedlem Stephen Girsky tar over Miltons stilling som styreleder med umiddelbar virkning. Mark Russell tar samtidig over som administrerende direktør.

Nikola produserer blant annet hydrogendrevne lastebiler, og er blant norske Nels viktigste kunder.

Selskapet gikk på børs i juni, og har blant annet fått inn bilgiganten GM på eiersiden.

Anklager fra shortselger

Nikola-sjefens avgang kommer etter en turbulent tid for selskapets aksjer.

For to uker siden publiserte Hindenburg Research, som selv shorter Nikola-aksjen, krasse anklager mot Nikola i en rapport. Her argumenterer Hindenburg for at Nikola er en «intrikat svindel», og påstår at Trevor Milton har kommet med «dusinvis av falske uttalelser».

Nikola har på sin side avvist påstandene, og utvidet sine svar på rapporten i forrige uke.

Nikola har også opplyst at de har tatt kontakt med den amerikanske finansmyndigheten Securities and Exchange Commission (SEC) for å motarbeide Hindenburgs påstander, og at de har hyret inn advokatfirmaet Kirkland & Ellis LLC for å bistå.

– Jeg vet at mange av dere har brukt mye energi på å støtte Nikola og jeg håper at dere som meg fortsetter å gjøre det. Jeg vil heie fra sidelinjene med dere nå, skriver Milton i en uttalelse mandag.

