Prislappen på statens coronatiltak bikker 200 milliarder

Stadig mer penger renner ut av statskassen i kampen mot coronakrisen.

Publisert: Oppdatert: 3. april 2020 12:23 , Publisert: 3. april 2020 11:58

Regjeringen og Stortingets økonomisk tiltak for å begrense effektene av coronakrisen har en foreløpig prislapp på 201 milliarder kroner.

Det viser en fersk proposisjon fra Finansdepartementet som ble lagt frem i statsråd fredag.

Forrige fredag ble tiltakene beregnet til å svekke budsjettbalansen med 135,8 milliarder kroner.

Den største økningen skyldes den såkalte «kontantstøtten» for bedrifter som ble lagt frem torsdag kveld. Denne pakken er av departementet ventet å koste 50 milliarder kroner.

Hver ekstra måned vil koste 57 mrd.

Av summen på 201 milliarder kroner kan 139 milliarder kroner knyttes direkte til de økonomiske tiltakene. I tillegg venter staten 62 milliarder kroner i reduserte skatteinntekter som følge av lavere aktivitet.

Finansdepartementets kostnadsanslag er basert på en teknisk forutsetning om at perioden med sterk nedsatt aktivitetsvekst varer i to måneder, før økonomien gradvis vender tilbake til normalen.

Hver ekstra måned med sterkt nedsatt aktivitetsvekst er ventet å øke underskuddet med 57 milliarder kroner. Finansdepartementet understreker at dette anslaget gis på svært usikkert grunnlag.

Høyere budsjettimpuls enn under finanskrisen

Basert på de nye anslagene venter departementet at budsjettimpulsen økes til 4,6 prosentenheter av trend-BNP for Fastlands-Norge. I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober var budsjettimpulsen for 2020 beregnet til −0,2 prosentenheter.

Til sammenligning ble budsjettimpulsen i mai 2009 i forbindelse med finanskrisen anslått til 2,4 prosent, ifølge departementet.

Finansdepartementet måler oljepengene som andel av den verdiskapningen de regner med at Fastlands-Norge vil ha det kommende året. Endringen i denne prosenten fra ett år til et annet, forteller om oljepengebruken stimulerer til økonomisk vekst, eller ikke.