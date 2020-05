Økonomer tror ikke krisebudsjettet holder: – Kommer til å sprenges

Både Kjersti Haugland og Jan Ludvig Andreassen mener revidert nasjonalbudsjett er mer som en løypemelding når det gjelder oljepengebruk - og tror flere milliarder må sprøytes inn i norsk økonomi.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets og sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen Vis mer Foto: Cicilie S. Andersen/E24 og Terje Pedersen / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 12. mai 2020 08:57

– Milliardene går fort, og det er naturlig i dagens situasjon, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til E24.

Tallene som Finansdepartementet la frem tirsdag morgen viser en foreløpig oljepengebruk i år som tilsvarer hele 4,2 prosent av Oljefondets verdi, og dermed er pengebruken langt over det som normalt skal brukes.

– Nå har oljepengebruken økt med 0,3 prosentpoeng siden forrige oppdatering, og det er mange milliarder i seg selv, sier hun.

– Vil sprenges

Haugland sier at hun er ganske sikker på at oljepengebruken vil øke enda mer, og det er sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen enig i.

– Jeg tror faktisk at revidert nasjonalbudsjett kommer til å sprenges. Når alle tilleggspakker er delt ut, vil jeg gjette på en oljepengebruk på 450 milliarder kroner. For det er mer fornuftig å ta i for mye enn for lite, og i tillegg er det valg neste år. Skal du få i gang motoren på en bil med startkabler, så må man bruke kraft, sier Andreassen.

– Hva vil denne økningen i oljepengebruk bety for folk flest?

– Det betyr ingenting i den store sammenhengen. Det viktigste er at de midlertidige tiltakene får folk raskt tilbake i arbeid. Langtidseffekten av ikke å gjøre nok er mye verre enn alternativet.

Mer optimistisk

Derfor er sjeføkonomen spent på detaljene i budsjettet, som legges frem klokken 10.45. Da blir det klart hvilke tiltak som er inkludert denne gangen.

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 anslås BNP for Fastlands-Norge å falle med 4,0 prosent i år, men usikkerheten er stor», skriver regjeringen.

– Dette var litt lystigere lesning enn de siste prognosene fra Norges Bank ga, sier Andreassen.

Men han legger til at hans forventninger til 2020 ligger mer på sentralbankens linje.

Usikkerheten

Norges Bank anslo i forrige uke et fall i fastlandsøkonomien i år på 5,2 prosent, fra et anslag på 0,4 prosents vekst fra 12. mars.

– Jeg tror mer på de dystrere prognosene, som baserer seg på oljeinvesteringsfall på 20–30 prosent, blant annet.

Også Haugland sier at anslagene fra Finansdepartementet er mer optimistiske enn deres.

– Med den store usikkerheten som er nå, skal man ikke overdrive forskjellene på dette, sier Haugland og legger til at det nok er ingen som legger frem prognoser med stor selvtillit på at de vil treffe i dagens situasjon.

DNB Markets har selv anslått et BNP-fall på seks prosent.