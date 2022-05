Vil bruke 352 milliarder oljekroner

Regjeringen venter oljepengebruk på 352 milliarder kroner i år, etter en rekke ekstraordinære tiltak den siste tiden. Det er mye mer enn det som var ventet i høst, men pengebruken er noe lavere enn i 2021.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Torsdag legger regjeringen frem ferske anslag på oljepengebruken i 2022 i forbindelse med revidert budsjett.

Regjeringen venter oljepengebruk på 352,2 milliarder kroner i 2022.

Det er så vidt lavere enn fjorårets pengebruk, men oljepengebruken er kraftig økt sammenlignet med det som var ventet i oktober. Da anslo regjeringen en oljepengebruk på 322 milliarder kroner i år.

Fjorårets oljepengebruk justeres samtidig ned, og beregnes nå til 354,4 milliarder kroner. I desember ble fjorårets pengebruk anslått til 379 milliarder kroner.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB mener årets oljepengebruk isolert sett kan bidra til at rentene stiger raskere enn de ellers ville gjort.

– Jeg tror dette er noe mer ekspansiv pengebruk enn det Norges Bank hadde sett for seg, og slik sett tror jeg at det isolert sett vil kunne bidra til en høyere rentebane. Ikke kraftig, men noe høyere, sier Haugland til E24.

For å unngå lekkasjer legges noen av nøkkeltallene fra revidert budsjett frem på forhånd, mens det fullstendige reviderte budsjettet legges frem klokken 10.45.

Kunne vært 30 milliarder høyere

Ifølge regjeringen lå oljepengebruken i utgangspunktet an til å bli på over 380 milliarder kroner i år, etter en rekke ekstraordinære tiltak den siste tiden, som forlenget strømstøtte og Ukraina-tiltak.

Regjeringen har imidlertid tatt grep for å kutte i budsjettet og dempe pengebruken.

«Tidligere i år er det foreslått og vedtatt ekstraordinære tiltak på nesten 60 milliarder kroner. I dette budsjettet foreslås store inndekninger. I tillegg bidrar anslagsendringer til å bedre budsjettbalansen», skriver regjeringen i en melding.

Oljepengebruken skal over tid begrenses til tre prosent av fondets verdi. Årets oljepengebruk tilsvarer 2,9 prosent av Oljefondets verdi ved inngangen til året, mens regjeringen i oktober ventet å bruke 2,6 prosent av fondets verdi i år.

Lovet å stramme inn

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) hadde på forhånd lovet å stramme inn i den offentlige pengebruken.

– Vi kommer til å stanse eller sette på vent flere statlige byggeprosjekter, for å dempe den offentlige pengebruken. Og vi vil redusere oljepengebruken i vårt forslag til revidert budsjett, sa Vedum til VG onsdag.

Pengebruken i 2022 er noe redusert fra fjorårets nivå, men ligger fortsatt skyhøyt over nivåene i årene før coronakrisen i 2020.

Regjeringen venter også 3,6 prosent i fastlandsøkonomien, mens den i oktober ventet 3,8 prosent vekst, ifølge anslagene.

Lekkasjer fra revidert nasjonalbudsjett 2022 To bygg kuttes fra det nye regjeringskvartalet, noe regjeringen venter vil spare 4–5 milliarder kroner.

Det såkalte karensåret for personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) blir fjernet permanent. Personer som ikke er ferdig avklart i Nav skal ikke lenger måtte vente et år på å begynne et nytt AAP-løp. Det er satt av 675 millioner til dette.

Sykehusene vil få 700 millioner kroner ekstra for å kompensere for inntektsbortfall under pandemien.

Alle ferjereiser på strekninger med under 100.000 passasjerer blir gratis fra 1. juli. Det vil omfatte rundt 30 av Norges i alt 130 ferjesamband og vil ifølge Finansdepartementet koste 165 millioner kroner årlig.

Regjeringen vil bevilge 13,2 millioner kroner ekstra til 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen.

Regjeringen vil styrke bemanningen i barnehager i levekårsutsatte områder. 35 millioner kroner skal gå til å ansette flere barnehagelærere.

Havforskningsinstituttet får 10 millioner kroner ekstra for å se på følgene av vindkraft til havs for fiskeriene.

Landets krisesentre får en ekstrabevilgning på 16,3 millioner kroner for å hjelpe ukrainske flyktninger som kan være utsatt for menneskehandel.

39 millioner kroner settes av til en veistrekning fra E18 til Eydehavn, melder Agderposten.

25 millioner kroner til atomforskning.

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli får 2 millioner til å profesjonalisere organisasjonen, mens 22. juli-senteret får 2,3 millioner til sine digitale plattformer.

Organisasjonene Aktive Fredsreiser og Hvite busser, som har tapt penger under pandemien, får en engangsstøtte på to millioner kroner hver, ifølge Aust Agder Blad.

Kostnadene for byggingen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo må reduseres med 1 milliard kroner til 2,14 milliarder, har Kunnskapsdepartementet varslet.

Campusprosjektet ved NTNU i Trondheim, med en foreløpig budsjettramme på 11,8 milliarder kroner, skal kuttes med «mange» milliarder, sa utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til Dagens Næringsliv i slutten av mai. Kilde: NTB Vis mer

Økte utgifter – og inntekter

Det har vært noen dramatiske måneder siden budsjettet ble lagt frem i oktober, med energikrise i Europa og Russlands invasjon av Ukraina. Det har også kommet til en rekke utgifter som ikke var kjent i oktober:

Samtidig har økonomien hentet seg inn etter coronakrisen, og arbeidsledigheten er lav. Det kan blant annet gi økte skatteinntekter og utbytter fra statens selskaper.

Nøyaktig hvordan utgifter og inntekter fordeler seg vil først bli kjent når hele budsjettet legges frem.

«Norsk økonomi er inne i en høykonjunktur, til tross for urolige omstendigheter. Den økonomiske veksten er sterk, sysselsettingen er høy og arbeidsledigheten er lav. Bedriftene melder om økende mangel på arbeidskraft, og lønns- og prisveksten tiltar», skriver regjeringen.

Lovet å holde igjen

Det er viktig å holde igjen på pengebruken sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da regjeringen holdt sin budsjettkonferanse i mars.

«Når det går veldig godt i norsk økonomi, må vi holde igjen på pengebruken i statsbudsjettet. Hvis ikke, kan vi få en overoppheting av norsk økonomi», sa Vedum ifølge en pressemelding 14. mars.

«Det vil føre til enda høyere inflasjon med behov for enda høyere rente. Det ville økt utgiftene til folk og bedrifter i hele landet, og det må vi unngå», sa Vedum.

I 2020 og 2021 var oljepengebruken på om lag 3,6 prosent av fondets verdi, som er mer enn Stortingets selvpålagte tak på pengebruken på tre prosent over tid (handlingsregelen).

Da statsbudsjettet ble lagt frem i oktober, var det et viktig mål for både forrige regjering og dagens regjering at pengebruken i 2022 igjen skulle være i tråd med handlingsregelen, og ligge på under tre prosent av fondets verdi.

Kraftig økt pengebruk

Regjeringene har brukt uvanlig mye oljepenger de siste årene. Det skyldes blant annet coronakrisen, vinterens energikrise i Europa og Russlands invasjon av Ukraina.

Det siste «normale» året før coronakrisen var 2019. Da tilsvarte oljepengebruken 253 milliarder 2022-kroner, ifølge fjorårets statsbudsjett. I 2020 og 2021 ble det blant annet brukt penger på stønader til befolkningen og coronastøtte til bedrifter.

Slik har oljepengebruken vært de siste årene, ifølge fjorårets nasjonalbudsjett og dagens ferske anslag (2022-kroner):

2019: 253 milliarder kroner (7,7 prosent av trend-BNP for fastlands-Norge)

2020: 386 milliarder kroner (11,5 prosent av trend-BNP)

2021: 379 milliarder kroner (12,1 prosent av trend-BNP)

Det har vært vanskelig for regjeringen å anslå oljepengebruken i budsjettene de siste årene. Fjorårets pengebruk ble justert ned mot slutten av året. I mai i fjor anslo regjeringen oljepengebruken for 2021 til 402 milliarder kroner, men i et anslag fra desember var pengebruken nedjustert til 379 milliarder kroner.

Nå er altså fjorårets pengebruk ytterligere justert ned til 354,4 milliarder kroner.

Samtidig som regjeringen har bladd opp mye penger til coronastøtte og strømstøtte, har også noen av regjeringens inntekter økt. Dette skyldes blant annet energikrisen i Europa. Olje- og gassinntektene har steget dramatisk, men disse pengene blir satt inn i Oljefondet, og den årlige bruken av pengene er begrenset til tre prosent av fondets verdi.

Ifølge Energi Norge dro staten inn 77,7 milliarder kroner på strøm i fjor, opp fra 50 milliarder kroner i det noe mer normale året 2019 og 35 milliarder i 2020 da strømprisen var uvanlig lav. Strømprisene så langt i 2022 har vært enda høyere enn fjorårets priser.