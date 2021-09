Har kalt inn til gjenåpnings-møte med alle kommuner fredag

Fredag morgen, før regjeringens corona-pressekonferanse, har helsemyndighetene innkalt til møte om gjenåpningen med blant annet alle landets kommuner.

SJEF: Helseminister Bent Høie leder møtet med kommunene. Vis mer

– Jeg antar at hensikten er å informere kommunene om vurderinger og beslutninger som senere vil bli formidlet i en pressekonferanse. Å prøve å beskrive hva den hverdagen med økt beredskap vi skal inn i innebærer i praksis, sier fungerende fylkesberedskapssjef Jan Ruud i Vestfold og Telemark til VG.

En rekke kommuner bekrefter også til VG at de har fått innkallelsen til møtet, som det står at skal holdes fra 09.30 til 10.30 fredag morgen. Temaet er dialog om innholdet i «normal hverdag med økt beredskap» – altså begrepet regjeringen bruker for gjenåpningen av Norge.

I tillegg til kommunene skal statsforvaltere, kommunesektorens organisasjon (KS), FHI og Helsedirektoratet delta. Helseminister Bent Høie skal delta og lede møtet, ifølge innkallelsen.

Ifølge VGs opplysninger kommer regjeringen på morgendagens pressekonferanse til å snakke om hvordan de vil jobbe med gjenåpningen videre, men det ligger ikke an til at de skal presentere en fullstendig plan med dato.

– Viktig at det er relativt konkret

Ruud tror møtet vil dreie seg om en del tiltak som skal avvikles. Han sier det er bra at kommunene blir informert om hva som kommer før pressekonferanser:

– Selv om et sånt møte ikke kommer med de store «breaking news», er det noe med å være i informasjonskjeden og vite at man får greie på ting før det er allmenn informasjon.

Blant annet er det viktig for kommunene å vite om de skal fortsette å leie inn personell, om smittesporerne og de som jobber på fergekaia med testing - og alle de andre i kommunene som på ulikt vis har bidratt - har en jobb videre, legger han til.

Kommuneoverlege Frode Berg i Rana, sier til VG at han er spent på morgendagen:

– Jeg forstår at dette er vanskelig, men der er viktig for oss at det er relativt konkret hva man kommer med, så vi kan planlegge og være klare til det vi foreløpig ikke vet hva er.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til VGTV at det er helseministeren som har kalt inn til møtet, og at møtet har som hensikt å informere kommunene før pressekonferansen.

– Kommuner får raskt mange henvendelser fra innbyggere med en gang. Det er viktig at de er forberedt og har fått mest mulig info på forhånd, det er slik jeg forstår det planen for det møtet, sier Nakstad.

VG har også kontaktet Helsedepartementet for en kommentar torsdag ettermiddag, men har foreløpig ikke fått svar.

Forvirring rundt gjenåpning

Torsdag avkreftet Helsedepartementet at de kommer til å varsle en dato for gjenåpningen av landet fredag, etter at DN først meldte at de var klare til å varsle full gjenåpning på pressekonferansen.

Men det er ikke bare når gjenåpningen skal skje som er uavklart: Regjeringen har ikke enda kommet med en en plan for hvordan gjenåpningen vil se ut i detalj, og hva kommunene må forberede seg på.

Hva vet vet vi ikke? Blant spørsmålene som ikke er avklart enda, er hva slags regler man skal ha for grensekontroll, i hvor stor grad man skal fortsette å begrense smitten gjennom testing og smittesporing, og hvor stor grad av påbud det skal innebære – for eksempel hvis du er smittet og skal gå i isolasjon.

Helseminister Bent Høie sa tidligere torsdag til VG at regjeringen vil legge opp til mer informasjon om hva som skal være kommunes rolle videre, men han ønsket ikke si når en plan for gjenåpningen i detalj kan komme.

Den viktigste milepælen for gjenåpningen er at 90 prosent av de over 18 har fått andre dose – men Høie har også sagt at regjeringen ikke har låst seg til akkurat 90 prosent.