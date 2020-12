Boligtørke i Oslo kan gi kraftig prishopp: – Etterspørselen er helt ekstrem

Eksperter tror boligprisene kan stige to til fire prosent i januar etter en romjul med rekordfå boliger på markedet.

KAMP TIL DØREN: 630.000 innbyggere i Oslo kunne i romjulen kjempe om 176 boliger til som lå ute til salgs. Vis mer byoutline Tore Kristiansen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

– Det er ekstreme forskjeller. I romjulen i år var det 176 boliger til salgs, mens det var 787 stykk på markedet i romjulen i fjor, sier Baard Schumann, konsernsjef i Nordr (tidligere Veidekke Eiendom), til E24.

Tallene har konsernsjefen hentet fra Finn.nos boligsalgsannonser. Tallene viser at det kun er en femtedel så mange boliger tilgjengelig nå som samme tid i fjor.

Baard Schumann, konsernsjef i Nordr, tidligere Veidekke Eiendom. Vis mer byoutline Fredrik Varfjell / NTB

– Det har aldri vært så lavt som i år. Det betyr at det blir en kraftig prisøkning i januar, jeg tror vi får sett et høyt løft på 3–4 prosent prisvekst kun i årets første måned, sier Schumann.

Han peker på helt grunnleggende samfunnsøkonomi for å forklare boligtørken.

– Tilbudssiden er svak og etterspørselen er helt ekstrem.

– Det er få boligprosjekter til salgs, og det kommer heller ikke så mye nytt fremover. Det er regulert ekstremt få boliger i Oslo, hevder Schumann.

Samtidig som han mener nabokommunene til Oslo har vært på ballen og regulert stadig nye prosjekter, syns Schumann selve Oslo kommune har sviktet.

– Oslo har ikke gjort jobben sin de siste årene. Siden det er de som allerede bor i nabolaget som stemmer, så er det ingen politikere som vil ha boligbygging. Da tar regulering lang tid, sier Schumann.

Les også Hytteåret 2020: – Historisk på alle mulige vis

14 prosent boligprisvekst

På grunn av det lave tilbudet forårsaket av lite regulering og den høye etterspørselen grunnet lav rente spår konsernsjefen rekordvekst i boligprisene.

– Jeg tror boligprisene vokser med 14 prosent i Oslo i 2021. Rett og slett fordi etterspørselen er vesentlig høyere enn tilbudssiden.

Schumann peker på to løsninger hvis prisveksten skal dempes.

– Vi må sørge for å få opp reguleringstakten og bygge flere boliger. Og så må det være lov å bygge boligene som faktisk trengs. Halvparten av dem som bor i Oslo, bor alene, men leilighetene som bygges er ikke tilpasset det, sier Schumann.

– Er det et problem at boligspekulanter kjøper opp tilbudet kun for å leie ut?

– Nei. Det er fint om folk investerer i bolig, og det mange som ønsker å leie.

– Rytmen er forandret

Sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, tror også det kommer prishopp i januar.

– Det er romjul, og det har aldri vært en god idé å drive salg av bolig i desember. Så årets sterkeste måned er normalt januar, hvor prisene gjerne hopper 2–3 prosent, sier Andreassen.

Han synes samtidig det er spesielt med så få boliger på markedet.

– I den grad det sier noe så er det at mengden uønskede boliger er rekordlav. Markedet har klart å klarere det som vanligvis står usolgt.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Vis mer byoutline Glenn Rokeberg

Andreassen mener det blir vanskelig å se om dette er noe permanent. Det må vi eventuelt vente til påske med.

Rytmen i boligmarkedet har nemlig tradisjonelt vært at det er få boliger på markedet i januar og februar.

Da stiger prisene for å møte etterspørselen og flere boliger kommer på markedet, gjerne etter påske. De gode eiendommene blir så solgt før sommeren, slik at det igjen er få boliger på markedet.

Syklusen gjentar seg da på høsten.

I år er det likevel mange faktorer som har skjøvet syklusen ut i utakt.

– Rytmen er forandret i år. Mange er redd for å miste et tog som går, samtidig som det er utsikter til evigvarende nullrente og folk spør seg hva de skal gjøre med pengene sine. Så er det også noen som kan tenke seg å unngå formuesskatt ved å kjøpe eiendom. Andre igjen kan tenke vi får en ny rødgrønn regjering neste år som innfører arveavgift, sa kan det være greit å overføre verdier før det, forteller Andreassen.

Les også Ansatt i oktober – har allerede 110 millioner i gevinst

Spekulativ fråde gir farlig fase for markedet

Sjeføkonomen tror vi må vente til rundt påske før vi ser om ting går tilbake til normalt.

– Vi må vente og se om volumet kommer til påske. Har mange ventet med å legge ut ting eller er det genuint unormalt få selgere denne gangen? Vi får se om den spekulative fråden vil holde seg, sier Andreassen.

Selv tror ikke Eika-økonomen det vil bli spekulativ fråde ut neste år. Han spår en boligprisvekst på åtte prosent i Oslo, noe lavere enn en del andre, men fremdeles et historisk høyt tall.

– Jeg legger vekt på en lønnsvekst som er lav. Det kan gjøre at markedet ikke har tilsvarende bevegelser i husleier som bevegelsene i prisene, da blir det stadig dyrere å eie i stedet for å leie. Det blir dårligere butikk å drive utleie når husprisene går opp mens husleien står i ro, sier Andreassen.

Det tror han kan bli farlig for boligmarkedet.

– Det blir samme situasjon som tankbåter. I shipping er man ikke opptatt av ratene, men de store svingningene i verdiene på båtene, og da er det noen likhetstrekk her. Det blir dårligere forretning å eie, men man blir reddet av verdistigningen og forventer fortsatt prisvekst, det er en farlig fase for markedet.

Les på E24+ Gode og dårlige grunner til å gi opp en aksje