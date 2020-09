Ny krisepakke til reiselivet: SV vil ha krav om null oppsigelser

SV-leder Audun Lysbakken mener det er utrolig hvis regjeringen ikke inkluderer et nedbemanningsforbud i sin nye støtteordning. Han frykter at det vil føre til mer løsarbeid i hotellbransjen.

FRYKTER LØSARBEID: SV-leder Audun Lysbakken frykter at hotellene tar inn flere ekstrahjelper hvis de nedbemanner under coronapandemien. Vis mer byoutline Tore Kristiansen

Publisert: Publisert: 29. september 2020 22:26

Forrige uke varslet regjeringen at de vil gi en ny kompensasjonsordning for reiselivet på inntil én milliard kroner. Støtteordningen skal hjelpe bedrifter som har hatt et stort omsetningsfall i løpet av coronapandemien og skal gjelde ut året. Regjeringen snekrer for tiden detaljene i den nye krisepakken.

– Det er bra med ny støtteordning, men det er helt utrolig om regjeringen vil fortsette å dele ut penger til hotell og andre i reiselivsbransjen, uten å stille krav til null oppsigelser, sier SV-leder Audun Lysbakken til E24.

Han mener at et krav til at bedriftene som får støtte ikke kan si opp ansatte i perioden er et rimelig krav og ville gjort at «ordningen kom arbeidsfolk til gode».

Frykter mer løsarbeid

SV-lederen frykter etter samtaler med fagforeningene at nedbemanninger kan føre til at flere blir tilknyttet hoteller som ekstrahjelper eller tilkallingsvikarer i fremtiden.

– Coronakrisen må ikke brukes som brekkstang for å skape mer løsarbeid, sier Lysbakken.

Merethe Solberg er leder for Fellesforbundet avdeling 10 som organiserer ansatte innenfor blant annet hotellnæringen. Hun er redd for at hotellene skal si opp dem med faste stillinger for så å i fremtiden benytte seg av ekstrahjelper uten en oppgitt stillingsprosent i kontrakten.

– Corona blir en gavepakke til bedriftene som ønsker å få ned bemanningen og heller ta inn folk på ekstrahjelp senere, sier Solberg.

HR-sjef Karin Sjögren i Nordic Choice Hotels sier hotellkjeden er opptatt av å beholde en så stor andel av de fast ansatte som mulig. Hotellkjeden har tidligere opplyst til E24 at før coronapandemien var rundt en tredjedel av de ansatte ekstrahjelper.

Merethe Solberg, leder for Fellesforbundet avdeling 10. Vis mer

– Jeg tror det er prematurt å konkludere med at nedbemanninger som gjøres under coronakrisen vil føre til økt bruk av tilkallingsvikarer, sier Sjögren.

– Strider mot regelverket

Nordic Choice har ikke varslet nedbemanninger, og sier de jobbet hardt med å få forlenget permitteringsordningen i sommer for å unngå nedbemanning.

– Samtidig må vi overholde permitteringsregelverket, som gjør at om vi ser at det blir et varig frafall av behov for arbeidskraft innenfor enkelte områder, så frafaller også den saklige grunnen til permittering, sier Sjögren.

– Det gjør at forslaget strider mot gjeldende regelverk, sier HR-sjefen med henvisning til kravet SV vil inkludere i krisepakken.

Sjögren sier Nordic Choice forholder seg til regelverket for nedbemanninger.

– Dessverre er det enkelte stillinger vi ser bortfalle på lang sikt, noe som gjør at vi ikke kan opprettholde permittering for dem det gjelder, sier HR-sjefen.

Scandic har allerede varslet at de skal nedbemanne 1.000 årsverk, men reviderte antallet til at 300 av disse blir permittert i stedet, opplyste hotellkjeden til E24 i august.

– Vi er midt i nedbemanningsprosessen nå, og vil i løpet av høsten ha redusert vår bemanning med om lag 700 årsverk, sier HR-direktør Elin Ekrol i Scandic Hotels.

Også Thon Hotels har varslet at det kommer oppsigelser, men har ikke sagt hvor mange som kan rammes. Hotellkjeden har ikke besvart E24s henvendelser om SVs forslag.

Trenger fleksibiliteten

Tidligere har også Scandic Hotels opplyst til E24 at rundt en tredjedel av deres normale arbeidsstyrke er ekstrahjelper og sesonghjelper.

– Grunnbemanningen er mindre enn den egentlig bør være, sier Solberg i Fellesforbundet.

Det kjenner ikke hotellkjeden Scandic seg igjen i.

– Vår bransje vil alltid ha store variasjoner, både i sesong og fra dag til dag og uke til uke. Behovet for ekstrahjelper, sesonghjelper og sommerhjelper vil være til stede også i fremtiden, sier Ekrol.

Lysbakken mener bedriftene kan ha noe fleksibilitet, men at tilkalling ikke skal være en måte å dekke opp om kontinuerlige behov og være normalen. Det fratar mange ansatte trygghet og gjør det for eksempel vanskeligere å få boliglån, mener SV-lederen.

– Vi skal ha midlertidighet til midlertidige behov, men regelen skal være så mange fast ansatte som mulig, sier Lysbakken.

Har ikke fastsatt ordningen

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser i en e-post til E24 at regjeringen skal etablere en ny kompensasjonsordning, men at vilkårene for denne for reiselivsnæringen ikke er fastsatt enda.

– Næringsministeren er i dialog med partene i arbeidslivet om dette, med sikte på at ordningen skal utformes slik at den treffer best mulig, skriver kommunikasjonssjef i departementet Martine Røiseland.

– Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en mer detaljert skisse til ordning når dette er klart, opplyser hun.