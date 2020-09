Mener nye tall knuser myte om unge boligkjøpere

Sterk boligprisvekst har fått påstanden til å fremstå opplagt – men stemmer det at stadig færre unge får innpass på boligmarkedet? Nå viser nye eiendomsdata-beregninger at andelen førstegangskjøpere er like høy i dag som for 10 år siden.

– OPPSIKTSVEKKENDE: NEF-direktør Carl Geving mener flere bør merke seg de nye førstegangskjøper-tallene: – Den boligpolitiske debatten har skjedd på falske premisser, sier meglertoppen. Vis mer byoutline Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven og Audun Braastad/NTB Scanpix

Publisert: Oppdatert: 29. september 2020 20:45 , Publisert: 29. september 2020 20:15

– Det er oppsiktsvekkende, sier NEF-direktør Carl O. Geving til E24.

Til tross for 65 prosents boligprisvekst siden 2010, har det knapt blitt færre førstegangskjøpere i Norge: Andelen har kun sunket med 0,1 prosentpoeng i tiårsperioden frem til 2019.

Det viser en sammenstilling av data fra hundretusener av boligsalg fra Ambita, Samfunnsøkonomisk analyse og Norges Eiendomsmeglerforbund.

Samtlige førstegangskjøpere er talt opp og deretter målt mot befolkningstall i hvert av årene, får E24 opplyst.

– Politisk debatt på falske premisser

I 2010 kjøpte 3,5 prosent av unge mellom 20 og 39 år sin første bolig, viser tallmaterialet.

I 2019 var andelen unge førstegangskjøpere 3,4 prosent, altså knapt endret.

Utviklingen viser en svak nedgang frem til 2017, men at andelen førstegangskjøpere deretter har steget igjen de siste årene.

Geving mener statistikken slår beina under en utbredt oppfatning om at stadig flere unge ikke klarer å komme seg inn på boligmarkedet.

– Den boligpolitiske debatten har skjedd på falske premisser, sier meglertoppen.

– De tallene her viser jo at unge kommer seg inn på boligmarkedet i samme grad nå, som for ti år siden, fortsetter han.

LIKE MANGE: Det er like mange unge mellom 20 og 39 år som kjøper sin første bolig i dag, som i 2010. Men i Oslo (blå linje) har førstegangskjøper-andelen sunket. Vis mer byoutline Kilde: Ambita, Samfunnsøkonomisk analyse og Norges Eiendomsmeglerforbund

– Tror flere kjøper med venner

Samtidig koster det betraktelig mer å kjøpe bolig enn for ti år siden. Snittboligen bikker i dag fire millioner kroner i kjøpesum, etter en tiårig prisvekst på 65,8 prosent, ifølge tall Eiendom Norge la frem i sommer.

– Når førstegangskjøpere inntar markedet i like stor grad nå, tross langt dyrere boliger – betyr det at mange unge rett og slett drar strikken for langt?

– Det betyr i alle fall at mange tilpasser seg, og finner løsninger for å møte prisnivået. I Oslo tror vi nå at mange enten kjøper med venner, eller flytter fra sentrum til billigere bydeler – samtidig som mange får foreldrehjelp, svarer Geving.

Samtidig er det viktig å huske på bolig ikke er blitt så mye dyrere når man justerer for rentenivå, mener meglertoppen.

Han viser til at Norges Bank har skrelt styringsrenten kraftig gjennom 2010-tallet, både i etterdønningene av finanskrisen og senere etter oljeprisraset som har tynget norsk økonomi.

– SKREMMENDE: Boligprodusentene-direktør Per Jæger mener andelen unge som kjøper sin første bolig er altfor lav, og advarer om at den vil bli enda lavere. Vis mer byoutline Pedersen, Terje / NTB scanpix

Færre unge kjøpere i Oslo

I dag betyr det at stive boligpriser kompenseres av at høyere boliglån har blitt enklere å betjene.

Oslo har opplevd en fordobling av boligprisene de siste ti årene, med en prisoppgang på 103 prosent.

Og her viser den nye statistikken at det også har vært nedgang i førstegangskjøpere: Andelen har sunket fra fire prosent i 2010 til 3,3 prosent i 2019.

– Jeg synes dette er skremmende tall, sier direktør Per Jæger i Boligprodusentene:

– Andelen som kjøpte sin første bolig var allerede svært lav i 2010, som jo var et tungt år rett etter finanskrisen. Og nå har det altså blitt enda verre, fortsetter nyboligtoppen.

Han beskriver Oslo-markedet som dypt urettferdig.

– Veldig mange må ha hjelp fra foreldre eller besteforeldre. For dem som ikke har muligheten, er det veldig vanskelig, med mindre du har en veldig godt betalt jobb.

Advarer om tøffere tider

Geving i NEF mener på sin side at situasjonen til førstegangskjøpere i Oslo har blitt svartmalt på en måte det ikke finnes faktagrunnlag for.

– Det er skapt et inntrykk av at det nærmest er umulig for unge å komme inn i Oslo-markedet, men det stemmer jo ikke, sier han.

Han viser til at andelen førstegangskjøpere i Oslo i dag er på nivå med resten av landet, tross fallet de siste ti årene.

– Samtidig: Tall som viser at det fortsatt er mange unge som kjøpe sin første bolig, kan maskere at situasjonen like fullt har blitt vanskeligere for dem?

– Ja, og det er dit jeg mener debatten må flyttes: I stedet for å male et bilde av førstegangskjøpere som utestenges, noe de faktisk ikke gjør, må man begynne å se på hvordan førstegangskjøpere tilpasser seg.

– Når faktapremisset er uriktig, kan politiske tiltak faktisk gjøre vondt verre, sier Geving.

Han mener Oslo-tallene indikerer økt behov for rimeligere ett- og toromsleiligheter, i tråd med hva førstegangskjøpere etterspør – og færre dyrere treroms- og fireromsleiligheter.

Jæger i Boligprodusentene er imidlertid ikke endret i sitt syn på hvilke boligskyts Oslo trenger:

– Vi må styrke mulighetene til hjelp fra Husbanken, og vi må bygge og regulere mange flere boliger i Oslo. Inntil vi gjør det, vil vi vare få sterkere prisvekst, og det vil bli enda vanskeligere for unge.

