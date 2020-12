13 bergensadvokater tjente mer enn 10 millioner i fjor

Hugo Matre mangedoblet lønnen da han etter 20 år på Universitetet i Bergen ble forretningsadvokat hos Schjødt.

Da Hugo Matre sluttet på Universitetet tjente han i underkant av to millioner kroner, inkludert inntekter fra rådgivning ved siden av universitetsjobben. I 2018 tjente han 15,4. Vis mer byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen



De best betalte advokatpartnerne i Bergen tjener alle sammen over ti millioner kroner, viser en oversikt BT/E24 har laget.

Hugo Matre er den som tjener mest. I fjor tjente han 16,1 millioner kroner. Året før ble det 15,4 millioner. Hele inntekten er fra jobben i advokatfirmaet. Se hele listen nederst i saken.

Fordeler overskudd

Det er imidlertid ikke antallet timer Matre jobber som gjenspeiler seg i lønnen.

Schjødt er blant advokatfirmaene som fordeler selskapets overskudd mellom partnerne, etter hvor lenge de har vært med. De øvrige ansatte får lønn etter avtale.

Dermed får Matre en større del av overskuddet enn han selv bidrar med, ifølge ham selv.

– Det er mange som ønsker å få som fortjent. For egen del synes jeg at jeg kommer vesentlig bedre ut enn det, sier Matre.

Beskjeden luksus

Tross en tosifret millioninntekt før skatt er det lite som minner om overdådig luksus i Matres hjem på Eidsvågneset, litt nord for Bergen sentrum.

Et lite stereoanlegg kom som en gave fra noen venner. Spisebordet, der hjemmekontoret er satt opp, fikk de til halv pris siden modellen var på vei ut.

– Jeg har for første gang kjøpt en helt ny bil. Det er en Opel Mokka, sier Matre, og beskriver den som «først og fremst et fremkomstmiddel». Den koster rundt 400.000 kroner.

Advokat Hugo Matre forklarer at inntekten kommer av overskuddsdeling av inntektene i hele selskapet. Vis mer byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen

Pengene han tjener sparer han stort sett i fond. En betydelig andel er også gitt vekk til barna. Matre sier han ikke ønsker å venne seg til et stort forbruk.

– Jeg prøver å ikke bli avhengig av å ha en høy inntekt. Jeg vil ha friheten til å kunne gjøre som jeg vil, sier Matre.

Forsvarer systemet

De siste årene har Schjødt kjøpt opp advokatkontorer både i Stockholm og London. I 2019 passerte selskapet en milliard kroner i omsetning.

Matre mener partnermodellen har bidratt til at Schjødt har vokst så mye. Det stimulerer til samarbeid, mener han.

Samtidig som selskapet har vokst, har Matre opparbeidet seg mer ansiennitet og får dermed en større andel av overskuddet.

Fra 2017 til 2018 økte Matres inntekt fra 11 millioner kroner til 15 millioner.

Huset på Eidsvågneset er det samme som da han jobbet på Universitetet. Vis mer byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen

Selv om han mener han kommer «vesentlig bedre ut» enn de som får som fortjent, forsvarer han likevel fordelingssystemet. Det belønner de som gjør en innsats over tid, sier han.

– Det er en forventning om at du skal jobbe ganske mye. Noen finner at det ikke passer for dem, og det er generelt en viss utskiftning i de store firmaene.

Går ut over noe

Selv startet han først som advokat rett etter studiene, men fant fort ut at det ikke lot seg kombinere med småbarnslivet.

– Jeg måtte finne noe som ga en bedre balanse. Jeg har en tendens til å bli oppslukt av det jeg holder på med, sier han.

Kjøkkenbordet har blitt arbeidsplass for advokat Hugo Matre. Vis mer byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen

Matre fikk seg en stilling på Universitetet i Bergen. Siden fulgte 20 år med forskning og undervisning om skatterett, selskapsrett, børs og verdipapirer.

Slik kunnskap er imidlertid også etterspurt av næringslivet, slår Matre fast i dag. Da barna var voksne, gikk han over til det private.

Nå jobber han rundt 50–60 timer i uken. Han prøver å skjerme helgene, men sier det er en utfordring. Samtidig gir jobben faglige muligheter man ikke får andre steder, mener han.

– Det er givende, men det går også ut over noe, sier Matre.

Forretningsadvokater dominerer

Blant de best betalte advokatene i Bergen er det, kanskje ikke overraskende, forretningsadvokatene som dominerer.

I tillegg til Schjødt har firmaene Thommesen og Wikborg Rein flere partnere som tjener rundt ti millioner kroner eller mer i året.

Hugo Matre (nr. tre fra venstre) er kanskje best kjent fra rettssaken til Berge Gerdt Larsen (nr. to fra venstre). Matre representerte Larsen sammen med advokatene Svein Aage Valen (til v.) og Ivar Strandenes (til h.). Vis mer byoutline Marit Hommedal / NTB scanpix

Hugo Matre er kanskje mest kjent som en av forsvarerne til forretningsmannen Berge Gerdt Larsen, som til slutt ble frikjent for anklager om blant annet grov økonomisk utroskap.

Ellers på listen finner vi blant andre Grunde Bruland, som har blitt kåret til beste advokat innen fiskeri- og havbruksnæringen av Finansavisen seks år på rad, ifølge Intrafish.

Også Trond Hatland har representert havbruksnæringen, og vant blant annet for rederiet Hav Line mot staten i saken om slaktebåten Norwegian Gannet.

Kjendisadvokat Dag Steinfeld jobbet sitt siste år i 2019. Nå går han av med pensjon.