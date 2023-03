DNB: Rekordhøy pengebruk på reiseliv i februar

En historisk svak krone og en mer usikker økonomi har ikke satt stopper for nordmenns ferieplaner. Ifølge DNB brukte nordmenn nesten 5 milliarder på reiseliv i februar.

FERIEFAVORITT: Den norske kronen er historisk svak mot euroen, men stopper ikke nordmenn fra å reise til tradisjonelle ferieparadis som Las Palmas på Gran Canaria.

DNBs data på kortbruk viser at tross høyere rente og usikre økonomiske tider har nordmenn aldri før brukt så mye penger på reiseliv i februar som i år.

– Gitt et tøffere økonomisk farvann og usikkerhet også i tiden fremover, hadde vi nok forventet at nordmenn var mer avventende på bestillinger av ferier frem i tid, sier direktør for datatransformasjon Ine Oftedahl i DNB.

Nordmenn brukte 12 prosent mer på reiseliv i februar i år mot fjoråret, og 5 prosent mer enn i 2019. Forrige måned brukte nordmenn nesten 5 milliarder på reiseliv, ifølge banken.

Oftedahl sier at kortbruken banken ser nå viser både unormalt høy reisevirksomhet i starten av året, men også en sterk indikasjon på høy reiselyst inn mot påsken og sommerferien da februar ofte er måneden folk for alvor begynner å booke ferie.

– Høy kortbruk vitner om at vi har lite lyst til å sette på sparebluss på feriereiser.

Kortbruken øker mest for de over 50 år uten boliglån, og de med høy inntekt brukte nesten tre ganger så mye på reiseliv i februar som de med lav inntekt.

VIL HA SOL OG VARME: DNB-direktør Ine Oftedahl forteller at nordmenn heller har valgt sol og varme over grensehandel og helgeturer til nabolandet.

Dette viser tallene E24 har fått tall fra DNB som viser nordmenns kortbruk i februar, og nordmenns fysiske kortbruk i utlandet i januar og februar. Tallene viser at vi aldri før har brukt mer penger på reiseliv i en februar måned, det gjelder all kortbruk både i inn- og utland i februar. Kategorien reiseliv omfatter all kortbruk i inn- og utland på hotell, overnatting, luftfart, reisebyrå, cruise, leiebil, camping etc. Hva gjelder nordmenns totale fysiske kortbruk i utlandet i januar og februar ble 18 prosent av pengene lagt igjen i Spania, 13 prosent i Sverige og 10 prosent i Storbritannia. Andel personer som hadde én eller flere transaksjoner i utlandet er både januar og februar på nivå med 2019. For de med høy inntekt var andelen som hadde utenlandstransaksjoner på 19 prosent i februar, for de med lav inntekt var det 6 prosent. De yngste (18–24 år) økte kortbruken mest i utlandet målt mot 2019 – med en økning på rundt 55 prosent. DNBs kunder i Nord-Norge var de som økte kortbruken sin i utlandet mest i starten av året, og de reiser til Spania. Totalt sett er kundene fra Oslo de mest reiselystne. Alle tallene E24 har fått er inflasjonsjusterte. Tallene er også befolkningsjusterte. Vis mer

Historisk svak krone

Hvis man ser bort fra pandemiåret og en topp i september i fjor har ikke kronekursen vært svakere mot dollaren siden Norges Bank begynte å føre statistikk i 1915.

Utenom pandemiåret 2020 har ikke kronen vært svakere mot euro siden valutaen ble innført elektronisk i 1999.

Likevel søker nordmenn seg til tradisjonelle reisemål som Spania, Hellas og Kroatia i sommer, ifølge Terje Berge, kommersiell direktør i Finn reise. Det viser bookinger av flyreiser og pakkereiser på Finn.no.

BRYR SEG LITE OM VALUTAEN: Terje Berge, kommersiell direktør i Finn reise, sier at Spania, Hellas og Kroatia er de mest attraktive destinasjonene blant nordmenn i sommer.

– Det er dit man skal, selv om det er dyrere.

Han sier Finn har hatt rekordhøy trafikk på flyreiser og pakkereiser siden romjulen, og at antall bookinger nesten er tilbake til nivået i 2019.

For pakkereiser i påsken er det Mallorca, Gran Canaria, Kreta og Italia som gjelder.

– Vi tror etter hvert som økonomien blir tøffere for folk at flere vil reise til Bulgaria, Albania, Polen og Tyrkia der man får mer for pengene. Men enn så lenge ser det ikke ut som om nordmenn bryr seg så mye om valutaen, sier Terje Berge.

TROR FLERE VIL REISE HIT: For bekymrede nordmenn er Albania blant de mer økonomiske reisemålene. Bildet viser elven Vjosa i Albania.

Sverige skyves ned fra tronen

Ifølge DNB er Sverige vanligvis det mest populære landet å besøke i starten av året, men i år har Spania skjøvet Sverige av tronen.

Data fra banken viser at 18 prosent av nordmenns fysiske kortbruk i utlandet så langt i år har vært i Spania. Det er spesielt de over 50 år som øker kortbruken her.

– Nordmenn er åpenbart ekstra lystne på sol og varme, heller enn grensehandel og helgeturer til Stockholm, sier Ine Oftedahl.