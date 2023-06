Meglertopp om boligmarkedet: – All-time high

Rentehevinger og prisstigning til tross: Boligprisene har økt også i mai, tror meglertopper.

Nordmenn legger fortsatt mye penger på bordet for ny bolig. Nå tror likevel bransjen at vi snart har nådd toppen.

Mandag legger Eiendom Norge frem fasit for boligprisveksten i maimåned.

Så langt i år har boligprisene slått alle spådommer. Mange har ventet at boligprisene skal falle i 2023, men etter årets første fire måneder hadde prisene steget 6,8 prosent på landsbasis.

Siden årsskiftet har sentralbanken også hevet styringsrenten to ganger, noe som vil bremse boligmarkedet i et land som Norge, der en stor del av befolkningen har flytende boliglånsrente.

Men skal vi tro bransjen selv, fortsetter boligprisene å trosse tyngdekraften – i alle fall en liten stund til.

Rekord

Direktør i Nordvik Bolig, Martin Anmarkrud Kiligitto, sier trafikken ikke har kollapset ennå, slik flere lenge har spådd. Snarere tvert imot har den hevet seg.

– Stemningen er bra. Eiendommene for hvermannsen selges både fort og til bra priser. Og det er jevnt over landet, sier Kiligitto.

Faktisk har Nordvik aldri solgt så mange boliger, og Nordvik satte månedsrekord. De har solgt 800 eiendommer i mai i år. Forrige bestenotering var mai i fjor, da de solgte 753 eiendommer.

– I mai har markedet vært veldig sterkt. Salgstallene våre er «all-time high». Vi har aldri hatt høyere volum.

REKORD: Martin Anmarkrud Kiligitto forteller at Nordvik aldri har solgt så mange boliger som de gjorde i maimåned.

Etter en litt treg start på året har markedet tatt seg opp, og liggetiden har følgelig blitt kortere, sier Kiligitto. I mai lå eiendommene i snitt ute i 22 dager. Det er et kraftig kutt siden januar, da de lå ute mellom 50 og 60 dager i snitt.

– Vi har signert utrolig mye eiendom, så det er mange som skal selge fremover.

Selv om han tror tilbudssiden vil øke, og at prisene dermed vil moderere seg når markedet blitt mettet, spår han likevel at mai har gitt en prisøkning i markedet.

Det på tross av at Obos-tallene gikk ned 0,7 prosent i mai, noe som beskrives som mer enn ventet. Obos er Norges største utbygger, og slipper salgsstatistikk den 1. hver måned. Deres tall er ofte en god målestokk for hva Eiendom Norge melder noen få dager senere.

Nå tror likevel Kiligitto vi vil se at prisene steg, også i mai.

– Hvordan forklarer man det?

– Det har vært lite eiendommer til salgs. En forklaring på det er at det ikke har vært mange prosjekter, altså nye boliger i markedet. Så er det lempingen i utlånsforskriften. Det er mange som har råd til å betjene store lån, og da har flere muligheten til å være med i markedet.

Taktskifte

Hedda Ulvness i Eie eiendomsmegling mener Obos-tallene ikke nødvendigvis er representative for bransjen.

– Jeg tror, basert på aktiviteten vi har hatt, at vi vil oppleve positiv prisvekst. Normalen er prisvekst i mai, og jeg tror det samme har skjedd i år, selv om det kanskje ikke er så sterkt som andre maimåneder, sier hun.

KAN SNU: Hedda Ulvness i Eie mener å merke at markedet snart snur, og at prisene både kan flate ut og falle i løpet av året.

Ulvness forteller at også de har hatt en solid måned, til tross for mange fridager og langhelger.

– Det er høysesong. Volumene er høye, men aktiviteten er også bra. Vi selger godt med boliger, det er på nivå med fjoråret. Om vi ser på mai isolert, så ser vi ikke tegn til at interessen har falt.

Likevel kan det hende det er i ferd med å snu.

– Jeg begynner å merke at vi kan oppleve et taktskifte fra juni og utover, kanskje august. Jeg tror ikke vi vil oppleve den samme takten og interessen det neste halvåret, sier Ulvness.

Den store mengder boliger som er på vei inn i markedet vil ta mye av farten ut av prisveksten, tror direktøren.

TREGERE: Villaer, som man finner for eksempel på Grefsen og Kjelsås i Oslo, har blitt langt vanskeligere å selge, opplyser meglerne.

Villaer ligger lenger

En del av markedet har derimot ikke hatt det samme trykket som resten, og det er de dyre eneboligene og villaene, forteller meglerne.

Mens det «koker» i markedet for de små leilighetene som passer førstegangskjøpere, er det langt tråere for de som ønsker å flytte til hus og for eksempel ha egen hage.

– Det er forskjell på high-end og lavprissegmentet nå. High-end er tøft om dagen. Det er ikke umulig å selge en flott villa på beste vest, men man bruker lengre tid enn man tidligere gjorde, sier Ulvness.

Det samme opplever Nordvik, opplyser Kiligitto.

– Det er mer krevende i det dyre segmentet. Eiendommer over 10 millioner tar tid om dagen, sier direktøren.

Han tror at vi over sommeren vil se at prisene flater ut, og at også boligprisene må forholde seg til at økonomien kjøles ned.

– Eiendomsmarkedet har blitt en temperaturmåler for hvordan norsk økonomi går, fordi mange av oss har så mye penger investert i eiendom. Det er gode nyheter at det har holdt seg så sterkt, men nå er effekten av prisfallet som kom før jul tatt igjen, og nå vil det nok flate ut, sier han.