Norges Bank kutter kronesalget til én milliard per dag

Norges Bank fortsetter å selge kroner, men kutter kronesalget med 300 millioner kroner. Analytiker venter kroneuro i sommer.

Illustrasjonsbilde av norske kronesedler.

Gi meg kortversjonen

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Saken oppdateres.

Norges Bank kutter kronesalget fra 1,3 milliarder kroner per dag til én milliard, ifølge en melding fra sentralbanken.

I juni ble kronesalget til Norges Bank kuttet med 100 millioner til 1,3 milliarder kroner per dag.

På forhånd ventet DNB Markets at kronesalget ville holde seg uendret. Handelsbanken ventet på sin side et kronesalg på 1,2 milliarder kroner.

Kronen styrket seg marginalt mot euroen umiddelbart etter at salget ble offentliggjort, men det snur raskt, og nå ligger kronekursen omtrent på nivåene før kronesalget ble kjent.

– Positiv nyhet

Valutastrateg i Nordea, Dane Cekov, sier det var en større nedgang enn Nordea hadde sett for seg, men at det likevel er i tråd at olje- og gassprisen er ned fra de høye nivåene i fjor.

Han peker på at det er små utslag i kronekursen.

– Når vi ser kronesalget i sammenheng med at oljeselskaper kjøper, peker det i retning av positiv konekjøpsbalanse, som gir bedret netto. Det peker i retning av en sterkere krone isolert sett, sier Cekov og legger til:

– Sånn sett er det en positiv nyhet for kronekursen, men mye kan skje i løpet av sommeren.

Valutastrateg i Nordea, Dane Cekov.

Han tror ikke kronekursen vil styrke seg mye i løpet av sommeren, men heller at den kan svekke seg. Han venter at en euro vil ligge rundt 12 kroner gjennom sommeren, og at det fortsatt vil være svingninger i kronekursen.

– Norges Bank har redusert kronesalget de siste seks månedene nettopp fordi olje- og gassprisene er ned. Det er grunn til å tro at kronesalget vil kommer inn lavere mot årsslutt, og det peker også i retning av en sterkere krone mot slutten av året.

Kraftig svekkelse

Det siste året har kronen svekket seg rundt 13 prosent mot euroen og åtte prosent mot dollaren. Det betyr at det koster oss mer å handle fra, eller reise i, landene som bruker disse valutaene. Til gjengjeld blir det lettere for oss å selge våre varer til utlandet.

Den svake kronen gjør det også vanskeligere å få inflasjonen (prisveksten) ned. Da Norges Bank hevet renten i juni til 3,75 prosent var sentralbanksjef Ida Wolden Bache klar på at den svake kronen har bidratt til høyere inflasjon.

Oljeselskapene har kuttet kronekjøp

Kronesalget (vekslingen) skjer for å kunne overføre utenlandsk valuta til Oljefondet, som investerer i utlandet. Det må ikke forveksles med valutaintervensjon, som betyr at sentralbanken selger kroner for å påvirke kronekursen.

Kronesalget oppveies over tid i stor grad av oljeselskapenes kronekjøp for å betale skatt, men på grunn av størrelsen kan de likevel påvirke kronekursen, særlig fordi vekslingene ikke nødvendigvis er sammenfallende i tid.

Norges Bank pekte nylig på at nedgangen i olje- og gassprisene den siste tiden trolig har ført til at oljeselskapene har redusert sine kronekjøp, mens Norges Banks kronesalg har gått mindre ned.

Årets kronesalg i regi av Norges Bank gjenspeiler de svært høye olje- og gassprisene i 2022, fordi oljeselskapene i første halvdel av året betaler petroleumsskatt for inntekter fra i fjor.

– Må først og fremst redusere kronesalget

Onsdag sa sjefanalytiker i Danske Bank, Kristoffer Kjær Lomholt til E24 at han mener det er for stort sprik mellom hvor mange kroner Norges Bank selger i forhold til hvor mange kroner olje- og gasselskapene kjøper. Han mener at kronesalget er viktig for kronekursen.

– Norges Bank må først og fremst redusere kronesalget. Vi tror det bør ligge på rundt 600 millioner kroner om dagen, ikke 1,3 milliarder slik som nå. Grunnen til at de har holdt det høyt, tror vi er fordi antagelsene for petroleumsprovenyet har vært for høyt, sier han.

Les også Sjefanalytiker: – Norges Bank må først og fremst redusere kronesalget

Flere endringer enn før

Norges Bank kjøpte i flere år kroner på vegne av staten, slik at oljeinntekter i utenlandsk valuta kan brukes over statsbudsjettet.

Men fra april i fjor snudde situasjonen, da kronestrømmene overgikk beløpet som skulle inn i statsbudsjettet. Betydelige kronesummer fra oljeselskapenes skatteinnbetalinger selges nå hver dag.

Norges Bank har som regel forsøkt å jevne ut kronetransaksjonene utover i året, for å unngå unødig uro i valutamarkedet. Det siste halvåret har det imidlertid vært uvanlig store endringer.