«TikTok-butikken» Fast Candy felt av MFU: – Da feller vi MFU tilbake

Markedsføringskampanjen til Fast Candy på TikTok er i strid med Matbransjens Faglige Utvalgs retningslinjer. Godterikjedens daglige leder slår knallhardt tilbake.

FELT: Markedsføringskampanjen til Fast Candy på TikTok er i strid med Matbransjens Faglige Utvalgs retningslinjer.

Fellelsen er blant annet basert på aktsomhetsreglen som gjelder for markedsføring mot ungdommer, kommer det frem i en pressemelding fra MFU fredag.

Firmaet har en stor følgerskare på TikTok, hvor de i skrivende stund nærmer seg 200.000 følgere. Der har de ofte så kalte «Giveaways», hvor de gir bort godteri gratis til vinnere av konkurranser.

Matbransjens Faglige Utvalg begrunner fellelsen på følgende måte, og vektlegger særlig Fast Candys profil i sosiale medier:

«Barn og ungdom er generelt mer sårbare for den typen 1:1 markedsføring som skjer gjennom sosiale medier, og aktørene må derfor utvise særlig aktsomhet ved bruk i av virkemidler som forsterker 1:1 effekten og virkemidler som bidrar til å viske ut grensen mellom markedsføring og deltagelse på sosiale medier. Flere av Fast Candys giveaway kampanjer er laget som en slags konkurranse der det oppfordres til, eller stilles krav om, at deltakerne skal følge bedriften på TikTok, like videoen og tagge en venn.»

Robert Dennis Crnalic, daglig leder i Fast Candy AS, virker ikke å være kjent med Matbransjens Faglige Utvalg og deres rolle i bransjen. Han svarer følgende da E24 ber om en kommentar rundt fellelsen:

– Da feller vi MFU tilbake, skriver Crnalic i en SMS.

– Kan ikke pålegge noen plikter

Hvilke konsekvenser fellelsen får, er foreløpig uklart. MFU har i bunn og grunn ingen mandat til å gi noe annet enn reprimande.

– Dette er en selvreguleringsordning. Det betyr at vi ikke kan gi noen bøter. Det som vanligvis skjer blir publisert og annonsøren innretter seg, men det er i grunn opp til hver enkelt. Vi kan ikke pålegge noen plikter. Vi er ingen offentlig etat. Fast Candy er akkurat orientert om at de er felt, sier Carsten Gunnarstorp til E24.

Ifølge tall fra proff.no lå resultatet før skatt på 2 millioner kroner i 2021. Driftsinntektene havnet på 275.000 kroner. Bedriften har 25 ansatte og driver to fysiske butikker i Oslo-området.