Huitfeldt sto ikke på Finansdepartementets innsidelister

Finansdepartementet har delt sin oversikt over personer med innsideinformasjon om lakseskatt med E24. Huitfeldt står ikke på listen.

Onsdag innrømte utenriksminister Anniken Huitfeldt å ikke ha oppfylt sin plikt som statsråd.

Onsdag ble det kjent at utenriksminister Anniken Huitfeldts ektemann har handlet aksjer i en rekke selskaper på Oslo Børs.

Han kjøpte blant annet aksjer i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen og i børsnoterte lakseselskaper mens konen var utenriksminister.

Umiddelbart etter at saken ble kjent, ble det stilt spørsmål om hvilke saker Huitfeldt har sittet på innsideinformasjon i.

E24 har bedt om å få tilsendt innsidelister fra samtlige departementer. Foreløpig er det bare Finansdepartementet som har delt en navneliste med E24.

Navnelisten viser hvilke personer som fikk tilgang på innsideinformasjon fra Finansdepartementet i sakene om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft og havbruk, i forbindelse med statsbudsjettet 2023.

Huitfeldts navn står ikke på disse listene.

Personer som har mottatt innsideinformasjon fra andre departementer er ikke oppført i Finansdepartementets lister, opplyser Finansdepartementet til E24.

E24 har spurt Utenriksdepartementet om hvilke saker Huitfeldt står oppført på innsidelister i. Utenriksdepartementet har foreløpig ikke svart.

Skjerper inn reglene

– Jeg har ikke oppfylt min plikt etter habilitetsreglene til å skaffe meg oversikt over min manns økonomiske aktiviteter. Det er grunn til å tro at jeg har vært inhabil i flere av sakene, sa Huitfeldt til VG onsdag.

Økokrim har uttalt at de foreløpig ikke ser noen grunn til å etterforske saken. Selv om ektemannen handlet aksjer i 40 selskaper mens hun var statsråd, og to av kjøpene skjedde kort tid etter at Huitfeldt møtte selskapene.

Onsdag kveld holdt statsminister Jonas Gahr Støre pressekonferanse. Der fortalte han at regjeringen nå vil skjerpe inn og klargjøre retningslinjene når det kommer til politikernes aksjekjøp.

Debatten om politikernes aksjekjøp ble sparket i gang i sommer da E24 avdekket daværende statsråd Ola Borten Moes (Sp) aksjekjøp. Han innrømmet å ha brutt regjeringens habilitetsregler etter et aksjekjøp i Kongsberg Gruppen.