Nav: Mindre mangel på arbeidskraft

Renteøkningene til Norges Bank begynner å virke. I den rentefølsomme bygg- og anleggsbransjen er mangelen på arbeidskraft redusert med 40 prosent på ett år.

Det er fortsatt mange ledige stillinger innen bygg- og anleggsbransjen, men langt færre enn i fjor.

I fjor på denne tiden manglet norske bedrifter innen bygg og anlegg over 11.000 personer. Nå i år oppgir bedriftene i bransjen at de søker rundt 40 prosent færre personer. Nå har de litt under 7000 ledige stillinger å tilby (se tabellen lenger ned).

Det viser Navs årlige bedriftsundersøkelse for 2023.

Også innen andre rentefølsomme næringer som varehandelen og IKT er fallet i oppgitt mangel på arbeidskraft stort i prosent.

Siden Navs forrige bedriftsundersøkelse ble offentliggjort i mai 2022, har Norges Bank mer enn firdoblet styringsrenten styringsrentenStyringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi. Den angir renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank opp til et fastsatt beløp..

Styringsrenten, som er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen økonomien, er siden mai i fjor økt hele åtte ganger.

Fra 0,75 prosent i mai 2022 til 3,25 prosent torsdag i forrige uke.

Fortsatt trøkk i AS Norge

Det er likevel ikke slik at norsk økonomi nå bråbremser eller går i revers. Ifølge Navs spørreundersøkelse er mangelen på arbeidskraft fortsatt stor innenfor flere yrkesgrupper.

– Mangelen på arbeidskraft er kraftig ned sammenlignet med i fjor. Men de siste ti årene er det likevel bare i 2019 og 2022 at mangelen var større.

Det sier rapportens forfatter, Kristian Myklathun. Han er seniorrådgiver i kunnskapsavdelingen til Nav.

Og til tross for mye mindre mangel på arbeidskraft innen bygg og anlegg: Tømrere, elektrikere og rørleggere er alle fortsatt inne på topp-ti-listen over gruppene det er størst mangel på.

Får ikke tak i dem de vil ha

Så mange som hver fjerde av de 10.628 virksomhetene som har svart på Navs spørreundersøkelse, sliter fortsatt med å skaffe seg nok folk.

Av disse 25 prosentene oppga over halvparten at de har gitt opp å få ansatt noen. Resten svarte at de valgte å fire på kravene til kompetanse for å få fullført ansettelsene.

Navs årlige bedriftsundersøkelse Spørreundersøkelse som kartlegger ettterspørselen etter arbeidskraft i Norge.

10.628 virksomheter, tilsvarende 74 prosent av de spurte, svarte.

Undersøkelsen er i år gjennomført i perioden 30. januar–17. mars.

Totalt mangler virksomhetene 53.000 personer. Dette er 17.000 færre enn i fjor. Vis mer

Men når virksomhetene blir spurt om fremtiden, er de mer tilbakeholdne. De har ikke vært mer pessimistiske siden 2016.

Nå venter kun 13 prosent av dem å ansette flere medarbeidere det kommende året. Det er nesten en halvering fra antallet som i fjor forventet å øke antall ansatte.

Forhandlingsutvalget til de statlig ansatte sykepleierne kan trolig med fordel ta med seg Navs bedriftsundersøkelse for 2023 til årets lønnsforhandlinger.

Manger alltid sykepleiere

Undersøkelsen omfatter også de store, statlige helseforetakene. Og målt i absolutte tall er det sykepleiere (4650) som Norge mangler mest av alt. I år som fjor og som i forfjor.

Totalt søker virksomhetene 13.000 sykepleiere, leger og andre helsefagarbeidere. Det er over tre ganger så mange som det er ledige med bakgrunn innen helse, pleie og omsorg.

Innenfor helse og omsorg oppgir også så mange som 44 prosent av virksomhetene som har svart, at de sliter med rekrutteringen.

De statlig ansatte sykepleierne kan dermed trolig med fordel sikre seg et eksemplar av årets bedriftsundersøkelse fra Nav. De har ennå god tid til å gjøre det før forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter skal være ferdige innen 31. mai.

Økt mangel på konsulenter

En trolig mye oversett trend i Navs årlige undersøkelser er at den økende mangelen på meglere og konsulenter i Norge (!).

Dette er grupper som man kanskje ikke normalt tenker på at landet trenger flere av. Men tallenes tale er klar (se figuren over).

En mulig forklaring kan være en økning i antallet transaksjoner, både i bolig- og hyttemarkedet og ellers. I tillegg er kan det være at det er flere oppgaver nå enn tidligere som trenger en høy grad spesialisering. Men der behovet for tjenesten også er tidsavgrenset.

– En må også huske at det er en utvalgsundersøkelse. Tallene innenfor hver yrkesgruppe kan derfor variere en del fra år til år, påpeker Myklathun i Nav.