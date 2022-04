2,5 millioner for 14 kvadrat

Megler mener det er vanlig at små Oslo-leiligheter selges for mellom 130.000–150.000 per kvadratmeter. Nå mener flere at pristoppen kan være nådd.

178.000 PR. KVADRATMETER: På Majorstuen i Oslo kan du nå sikre deg en leilighet på 14 kvadratmeter til 2,5 millioner kroner.

Publisert: Oppdatert i dag 07:35

«Lys og arealeffektiv» kalles leiligheten på Majorstuen i Oslo på 14 kvadrat som nå ligger ute til salgs for 2,5 millioner. Det tilsvarer en kvadratmeterpris på 178.000 kroner.

– Boligen ligger fortsatt for salg og det blir markedet som bestemmer prisen, sier eiendomsmegleren som er ansvarlig for salget av boligen, Jørgen Traran Åkerland i Schala & Partners Eiendomsmegling.

Han vil ikke kommentere salget ytterligere.

14 KVADRAT: Eiendomsmeglere melder fortsatt om stor interesse for små leiligheter i Oslo sentrum. Her fra en på Majorstuen i Oslo.

Markedet ser et skifte

Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren, beskriver markedet som attraktivt for selger, og at det meste av salg går over prisantydning i disse dager.

Hun forventer imidlertid at trykket i markedet vil lette, fordi det er ventet at tilbudet av boliger vil øke.

– Situasjonen med Ukraina-krigen gjør noe med oss, vi føler en usikkerhet og mister reiselysten, og vi så under pandemien at da blir bolig mer prioritert, og folk vil bruke penger for å føle seg tryggere, derfor bolig, sier Meier.

Les også Ga over fire millioner for 24 kvadratmeter

TRYKKET LETTER: Administrerende direktør Grethe Wittenberg Meier tror det vil komme flere boliger på markedet fremover.

Renteeffektene tar tid

– Etter rentemøtet i Norges Bank, og etter at rentebanen ble oppjustert, kan man forvente at folk vil holde litt mer tilbake i budrundene, uttalte sjeføkonom Nerja Macic i Prognosesenteret i en tidligere sak hos E24.

Norges Bank hevet renten til 0,75 prosent i mars, og signalisert ytterligere tre hevinger i år og fire neste år til en topp på 2,5 prosent.

– Det vil nok ta litt tid før folk begynner å ta det inn over seg. Derfor forventer jeg at det vil være mer tydelig i tallene for april, som jeg tror vil se en betydelig svakere vekst enn det man har sett så langt i år, sa Macic.

– Folk er ikke bekymret

Meier i Privatmegleren merker enn så lenge ikke at kundene er bekymret for økt rente.

– Renten er fortsatt lav og folk kommer til å vri litt på forbruket til å sette mer mot boligen enn tidligere, de må være mer bevisst for hva de kan kjøpe, sider Meier.

– Jeg er overrasket over at det ikke er større effekter av rente, fordi det er hovedsakelig førstegangskjøpere som kjøper småboliger, men jeg tipper det skyldes at rentene foreløpig ikke er så høye, sier hun.

Les også Forventer at rentehevinger snart slår inn i boligmarkedet: – Folk vil holde litt mer tilbake

Eiendomsmegler og partner Kristian Ask i Sem & Johnson er enig med Meier om at markedet er attraktivt, og at volumet av boliger i markedet øker.

– Jeg tenker ikke at folk er bekymret, man kjøper bolig som et langsiktig perspektiv og priser ofte inn eventuelle rentehevinger, og det har vært billig å ha bolig i mange år nå, sier Ask.

ATTRAKTIVT MARKED: Eiendomsmegler og partner Kristian Ask ser foreløpig ingen tegn til bekymring blant dagens boligkjøpere.

I skrivende stund ligger det åtte leiligheter i Oslo på under 20 kvadratmeter til salgs på Finn.no, disse har en snittpris på 2,1 millioner kroner.

PRISTOPP: Torbjørn Skjelde tror at markedet kommer til å bli mer i balanse.

– Markedet er svært godt, det er mange hete budrunder, og vi ser nok en pristopp i markedet nå, sier Torbjørn Skjelde i Privatmegleren Aveny.

– Det er et spesielt godt marked for de mindre boligene og prisnivået har aldri vært høyere. Samtidig vil høyere renter og et økt tilbud dempe prisveksten fremover. Markedet blir mer i balanse. Det er primært to hovedtyper som handler disse objektene nå; førstegangskjøpere og private utleiere, sier han.

Skjelde har denne uken jobbet med et salg av en 18 kvadratmeter stor leilighet priset til 2,49 millioner, som gir en kvadratmeterpris på 138.000 kroner.

– Det har vært mye interesse, masse klikk på annonsen, og vi forventer at det kommer mange folk på visning. For det meste unge som ønsker å bo sentralt, sa Skjelde tidligere denne uken.

Denne leiligheten ble solgt fredag for 2.850.000 Med andel fellesgjeld gir det en kvadratmeterpris på kr 163.722

Han sier at det er vanlig at boliger på 20 til 30 m² går for 130.000 til 150.000 per kvadratmeter.