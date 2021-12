Lønnsstøtte ikke i statsråd fredag: – Kan bli tidenes julesvik mot arbeidsfolk

Rødt gjentar at stortinget ikke kan ta ferie før de kriserammede næringene er sikret.

Marie Sneve Martinussen i Rødt reagerer på at Stortinget muligens ikke rekker å behandle lønnsstøtteordning før jul. Vis mer

Næringsminister Jan Christian Vestre bekreftet har tidligere sagt at en lønnsstøtteordning ville være klar fredag, men kunne ikke svare på om bedriftene får penger før jul.

Fredag var regjeringen samlet i statsråd hos kongen, men det kom ikke frem noe om lønnsstøtteordningen derfra. Det reagerer nestleder og finanspolitisk talsperson i Rødt, Marie Sneve Martinussen, på.

– Dette kan bli tidenes julesvik mot arbeidsfolk. Når lønnsstøtteordningen ikke ble lagt frem av regjeringen i statsråd i dag gjør det at den i praksis ikke kan vedtas før jul hvis ikke Stortinget tar ekstraordinære grep, sier Martinussen i en uttalelse.

– Et slag i magen

Hun legger til at uten ekstraordinære grep vil juletiden for ansatte og småbedrifter i utelivet, kulturen og reiselivet bli preget av utrygghet.

Martinussen sa tidligere denne uken at det «er helt skandaløst» om stortingspolitikerne satt sin egen ferie foran tryggheten til arbeidsfolk. Nå gjentar hun budskapet.

– For Rødt er det et absolutt krav at stortingsrepresentanter med millionlønn ikke tar juleferie uten å ha sikret lønnsstøtte til kriserammede næringer, uttaler hun.

– Dette er servitører, kokker og hotellansatte som har tatt støyten i flere smittebølger, hvis politikerne velger å prioritere lang juleferie for seg selv er det et slag i magen for de som har hatt store kostnader gjennom korona, legger hun til.

Mener regjeringen allerede er for sent ute

Etter at regjeringen strammet inn smittevernreglene denne uken, og blant annet innførte skjenkestopp og antalls begrensninger, har flere bedrifter sett seg nødt til å stenge dørene.

Flere har trukket frem mangelen på lønnskompensasjon blant grunnene til det, mens andre har sagt de venter på den samme ordningen før de bestemmer seg for om de permitterer.

Martinussen mener at regjeringen allerede er for sent ute, og peker på at det allerede er sendt ut en rekke permitteringsvarsler denne uken.

– Vi har håpet i det lengste at ordningen skulle komme i tide til å unngå masse-permitteringer. Når den er såpass forsinket må den i alle fall også omfatte dem som allerede er permittert og kan hentes tilbake i jobb, sier hun.

Næringsdepartementet opplyser til E24 at næringsminister Jan Christian Vestre ikke har mulighet til å kommentere saken fredag.