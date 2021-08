ESA sier de vil reagere på reversering av taxireformen

Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan møte EØS-motstand om de vil reversere taxireformen etter høstens valg. – Vi har sett politiske løsninger på slike problemer tidligere, sier Ap-topp.

Taxiløyvene har eksplodert etter taxireformen i november. For politikere som vil reversere reformen kan veien bli lenger enn ventet. Vis mer byoutline Åserud, Lise / SCANPIX

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Etter taxireformen i 2020 har Norge sett en eksplosiv vekst i antall taxiløyver, samt mange nye utenlandske taxiselskap på markedet.

Utviklingen har fått politikere fra blant annet Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å reagere. Begge partiene sier de vil reversere deler av reformen om de vinner valget til høsten.

Taxireformen November 2020 Reformen har gjort det lettere å få taxiløyve og enklere å etablere seg som sjåfør. Det er ikke lenger krav til å være knyttet til taxisentral, og kommunens antall-regulering av taxier har blitt opphevet.

Det er krav til nye sjåfører at selskapet de kjører under er Brønnøysund-registrert, det er krav til god vandel for sjåfør, og at taxiturene loggføres. Sjåføren må ha hatt førerkort for personbil i to år, før man kan drive som drosjesjåfør. Det skal også være krav til at bilene skal på kontroll oftere enn vanlige personbiler

Krav til taksameter i taxien har fortsatt som før reformen.

Etter taxireformen har det frem til juli 2021 vært en økning på 51 prosent nye taxiløyver i Oslo. På landsbasis er tallet 38 prosent.

I Norge har reformen åpnet opp for at en rekke utenlandske selskap, blant annet Yango (Russland), Bolt (Estland) og Uber (USA).

Forsker ved transportøkonomisk institutt, Jørgen Aarhaug, har observert at mange nye appbaserte taxiselskap kjemper om markedsandeler og at disse har ført prisen på taxiturene sine ned.

Tidligere system fra før reformen i november 2020, ble kritisert av ESA for å bryte EØS-reglene om etableringsfrihet i markedet. De begrunnet dette med brudd med artikkel 31(1) i EØS-avtalen. ESA sendte i 2017 en grunngitt uttalelse til norske myndigheter, der de ba dem forandre reglene for å imøtekomme krav om etableringsfrihet.

De ga Norge to måneder å utbedre. Om Norge ikke føyde seg etter dette, kunne saken gå til EFTA-domstolen. Kilde: E24:1, E24:2, ESA og regjeringen.no Vis mer vg-expand-down

Noe som kan sette kjepper i hjulene for AP og SP er at det gamle systemet var i strid med EØS-regelverket (se faktaboks over). Det sa i hvert fall Eftas overvåkningsorgan ESA, som sendte en grunngitt uttalelse til Norge for å be dem ta stilling til reglene. Tre år etter dette gjennomførte regjeringen taxireformen.

Nå sier ESA at de vil vurdere om eventuelle nye taxi-regler oppfyller kravene i EØS-avtalen, hvis Norge innfører endringer.

– Om reglene i Norge skulle endres tilbake til det som gjaldt da ESA leverte sin grunngitte uttalelse, så tilsier uttalelsen at ESA vil se på det som EØS-regelbrudd, skriver kommunikasjonsrådgiver Stefania Reynisdottir til E24.

Mener det finnes en politisk løsning med ESA

Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet, har uttrykt at han er bekymret for at useriøse aktører vil ødelegge drosjemarkedet etter reformen. Han har tidligere uttalt at han vil reversere flere av elementene fra 2020-reformen.

– Vi vil gjeninnføre krav om taxisentraler, lys på taket, taksameter og uniformerte sjåfører. Vi vil i gang med dette løpet av de første 100 dagene, siden det haster om vi skal rekke å redde taxinæringen før det går helt gæli, sier han til E24.

Bjørnar Skjæran er nestleder i Arbeiderpartiet, er imot taxireformen fra november. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB

Er det mulig å gjennomføre uten å ende i konflikt med EØS-reglene om fri etablering?

– Ja vi har sett tidligere at en kan ha politiske løsninger på slike problemer. Det skal være mulig å regulere et marked som dette som ikke fungerer.

– Liberaliseringen av markedet ble ikke gjennomført av høyresiden som følge av EU-press etter at ESA kritiserte reglene. Den har blitt gjennomført som et ideologisk eksperiment, som de bare slapp løs i Norge.

– Viktig å møte forpliktelsene

Regjeringen skrev i september at de ville reformere taxireglene «uavhengig av ESAs uttalelse».

Stortingsrepresentant for Høyre, Peter Frølich, sier han likevel ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen fra arbeiderpartiets nestleder.

Høyres stortingsrepresentant Peter Christian Frølich, forsvarer taxireformen fra november. Vis mer byoutline Tore Kristiansen / VG

– Det var både et politisk ønske fra vår side, siden taximarkedet var ødelagt med monopoltilstander, men det var også merkbart at ESA raslet med sablene i bakgrunnen. Det var viktig å møte forpliktelsene vi har til EØS-samarbeidet, sier Frølich til E24 om reformen fra november.

– Reverseres reformen vil det bli et mageplask for venstresiden. Det er en håpløs ting å gjøre. Med en reversering hever de seg over et europeisk samarbeid, de erklærer krig mot forbrukeren og de lover noe de ikke har mulighet til å gjøre.