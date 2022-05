Regjeringen utsetter flere av de store byggeprosjektene. Bransjen frykter for rekrutteringen.

– Vi kan miste en hel generasjon, sier konserndirektør for Backegruppen, Eirik Gjelsvik.

Utbyggingen av det nye regjeringskvartalet er en av de store byggeprosjektene som blir rammet av regjeringens kutt. Det reagerer byggeransjen på.

Regjeringen har brukt våren på å love titalls milliarder i strømstøtte, pandemistøtte, flyktninghåndtering og opprusting av forsvaret. Samtidig koker det i den norske økonomien.

Torsdag la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Der kom det frem at de vil kutte i en rekke store offentlige byggeprosjekter (se oversikt lengre ned i artikkelen) for å dekke inn pengene de har lovet bort.

Det reagerer byggebransjen kraftig på.

– Med en gang man skal stramme inn på budsjettene, er byggebransjen den første som rammes, sier Eirik Gjelsvik, konserndirektør i Backegruppen.

Han mener myndighetene bruker byggebransjen aktivt til å styre konjunkturene, altså om det går opp eller ned i økonomien.

– Nå iverksetter de motkonjunkturpolitikk som rammer byggebransjen som en av få. Det er en helt feil holdning, og man gjør ikke det med noen andre bransjer, sier Gjelsvik.

Disse kuttes

Dette er noen av de store offentlige prosjektene som rammes:

Ocean Space Centre i Trondheim . Regjeringen foreslår å utsette byggestart, og redusere bevilgningen med 405 millioner.

Campus på NTNU. Regjeringen foreslår å skrinlegge prosjektet i sin nåværende form. Prosjektet får 196 millioner mindre i bevilgning, og beskjed om å skalere ned planene.

To av byggene i det som skal bli det nye regjeringskvartalet skal droppes, og rehabiliteringen av Finansdepartementet skal reduseres. Regjeringen anslår det kan spare 4–5 milliarder.

Rehabiliteringen av Nationaltheatret settes på pause.

Livsvitenskapsbygget til Universitetet i Oslo. Regjeringen vurderer å stanse utbyggingen hvis kostnadene fortsetter å vokse.

Bransjen havner i en skvis

Gjelsvik mener dette er et særdeles dårlig tidspunkt å kutte i byggeprosjektene. Han mener byggebransjen blir stående i en skvis mellom det private markedet og offentlige prosjekter.

– Prisstigningen på råvarer kan gjøre at den private etterspørselen etter bygg blir lavere. Økte renter vil også gjøre at etterspørselen på boliger går ned. Når myndighetene strammer til også på sine budsjetter, får det en dobbel effekt, sier Gjelsvik.

Ståle Rød er konserndirektør i Skanska. Han forteller at bransjen har jobbet hardt for å rekruttere nye, unge talenter. Nå er han bekymret for at talentene ikke skal ha en jobb å gå til i fremtiden.

Skanska er blant selskapene som jobber med det nye regjeringskvartalet.

Ståle Rød feiret i 2019 at de fikk kontrakt på å bygge deler av det nye regjeringskvartalet. F.h. F.h. administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg, Ståle Rød, konsernsjef Morten Grongstad i AF-gruppen og konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

– Min bekymring er at det som har vært en positiv utvikling på yrkesfag i bygg og anlegg, på grunn av forutsigbarhet og stor aktivitet, kan snu. Det kan bli vanskeligere å ta inn lærlinger, fordi vi ikke kan garantere dem jobb etterpå. Og en sånn uforutsigbarhet kan gjøre det mindre attraktivt å velge denne næringen.

Gjelsvik er enig.

– Vi kan miste en hel generasjon, sier han.

– Naturlig å ta aktiviteten ned

Rød tror ikke nedskaleringen vil bidra til å roe ned temperaturen i økonomien.

– Da lever du i den troen at det er kapasitetsbrist i næringen. Men vi har ikke flere oppdrag enn vi klarer å utføre, sier han.

Samtidig er byggenæringen en av bransjene som allerede sliter med å få tak i arbeidskraft. Det viser både Navs bedriftsundersøkelse og NHOs kompetansebarometer, begge fra 2021.

Leder for Byggenæringens landsforening, Nina Solli, mener det kan være riktig å skalere ned noe.

– Det er naturlig at man tar aktiviteten noe ned. Det har vært veldig høy byggeaktivitet og svært vanskelig å få tak i faglært kompetanse. Så det er greit å justere økonomien litt. Men bransjen trenger forutsigbarhet, sier hun.

Solli er derimot bekymret for hva nedskaleringene vil ha å si for klimasatsingen i offentlige bygg.

– Når man skal kutte på prosjekter, er det viktig at regjeringen ikke bare tenker pris. Vi må også tenke hvordan vi skal få til de grønne løsningene, fordi de koster mer spesielt i utviklingsfasen. Jeg er bekymret for at vi kommer ut av dette med lavere pris, men høyere klimakostnader, sier hun.