Julehandelen holdt seg høy – selv med dyr strøm

Nordmenn holder farten oppe i julehandelen. Rekordhandelen fra i fjor ser ut til å gjenta seg i år.

Julehandelen var i gang på Oslo City allerede i november. Vis mer

Julehandelen i butikker og kjøpesentre holder seg godt oppe. Årets handel ser ut til å bli omtrent som i fjor. Da var den rekordhøy, med sterk vekst fra den koronafrie julen 2019.

Handelens næringsorganisasjon Virke anslår en vekst på 1,5 prosent i omsetningen i kjøpesentrene i uke 50, sammenlignet med samme uke i fjor. Med fratrekk for omtrent like stor forventet prisvekst i år, tyder dette på omtrent uendret volum den uken.

Kvarud Analyse har utarbeidet tallene. Uken omfatter 13.–19. desember.

I de tre første ukene av desember økte butikkhandelens omsetning i kjøpesentrene med 0,4 prosent, ifølge Virke.

Jarle Hammerstad er leder for handelspolitikk i Virke og regner med at det samlet sett blir en liten vekst i julehandelen i desember, sammenlignet med i fjor.

– De siste handledagene blir avgjørende. 22. desember er tradisjonelt årets største handledag, sier han.

Starter med høyt 2020

Litt vekst i forhold til i fjor kan høres beskjedent ut. Men årets julehandel startet på et svært høyt utgangsnivå fra 2020.

Julen 2020 var handelen svært god, med et kraftig løft i koronaens første jul. Nordmenn kunne ikke reise til utlandet. Det var begrensede muligheter til å gå på restauranter, barer og kulturopplevelser.

I stedet handlet de varer til jul.

I en rapport DNB la frem i januar er julehandelen definert som hele november og desember. Basert på kortdata anslår DNB at varekjøpene i butikk og på nett økte med solide 15 prosent julen 2020, sammenlignet med den koronafrie julen 2019.

Selv med et fratrekk for prisvekst rundt 3 prosent, var julehandelen av varer på et rekordhøyt nivå i 2020. Derfor betyr ytterligere vekst i år egentlig en god jul for butikkene, selv om veksten er svak.

Kortdataene er basert på tall fra Vipps og norske banker betalingssystem BankAxept. Åtte av ti kortbetalinger i butikk utføres med et BankAxept-kort.

Dyr strøm stopper ikke handelen

Vipps har utarbeidet tall for Aftenposten for dagene 1.–22. desember i år, basert på kortbruk med BankAxept. Tallene omfatter handelen i fysiske butikker og viser at 2020-løftet holder seg for julen 2021.

Kommersiell leder Vegar Heir i Vipps ser flere mulige årsaker til at de fysiske butikkene ligger an til å få en god julesesong også i år.

– Til dels tror jeg noe av utviklingen kan skyldes at vi har lært oss å leve med og følge myndighetenes restriksjoner, sier han.

Heir peker også på meldinger fra produsenter om forsinkelser i transporten av enkelte varer fra Asia og USA.

– Noen av oss velger derfor å handle i butikk for å være sikre på at vi får julegavene vi ønsker, sier han.

Historisk dyr strøm i Sør-Norge preger inngangen til julen.

– Til tross for høye strømpriser, så har mange nordmenn god råd. Lav rente og vekslende reiseråd gjør at mange har droppet utenlandsferier. Dermed har de mer penger å kjøpe fysiske gaver for, sier Heir.

Veldig bra hos kjøpesentrene

Olav Thon Gruppen eier og forvalter 83 kjøpesentre i Norge. Visekonsernsjef Ole-Christian Hallerud har fått inn tall for julehandelen til og med uke 50.

– Det ser veldig bra ut. Vårt inntrykk er at julehandelen i år blir bra. Folk har vært tidligere ute enn før, så det er litt tidlig å konkludere. Men vi får rapporter om at forretningene er veldig fornøyde, sier han.

Hallerud tror at veksten i julehandelen i år kan bli 2–3 prosent, sammenlignet med i fjor.

– Men 2020 var et veldig godt år for handelen, sier han.

Hallerud tar forbehold om at alt avhenger av tallene for den siste uken før julaften.

For de ulike butikkene trekker han frem tekstiler og sko.

– Slike butikker ser ut til å gjøre det bra i julehandelen. Dette er gledelig fordi denne bransjen har slitt gjennom hele koronaen, sier han.

Bra i sport

Sportsbransjen er godt fornøyd, selv om adm. direktør Trond Evald Hansen i Norsk Sportsbransjeforening ikke har summert tallene ennå.

– Men det ser ut til å bli en veldig bra julehandel i år. Alle signaler tyder på det. Vi har vært heldige med været. Snø og kulde er bra for oss, sier Hansen.

Midt oppi det triste fører nedstenginger til økt salg sportsbutikkene.

– Folk kompenserer med å komme seg ut i naturen. Det merker vi i butikkene våre, sier Hansen.

Ikke kjøpejul for alle

Alle kan ikke ta del i julehandelen. Dårlig helse og dårlig råd kan gjøre veien til kjøpesenteret lang.

Frelsesarmeen opplever at de har hatt større pågang denne julen enn tidligere.

– Dette gjelder mange steder i landet, sier kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg.

Han sier mange sliter med mye samtidig.

– Strømpriser, økt rente, dyrere mat og dyrere bensin gjør at mange som tidligere levde med små marginer, ikke får det til å gå rundt nå. Det skaper en sjelelig krise i tillegg til den materielle, sier Smith-Solevåg.

Men det er både mørke og lys i førjulen.

– Vi ser også mye varm giverglede!