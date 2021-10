Vedum får statssekretær fra PR-bransjen

Som Sp-leder har Trygve Slagsvold Vedum lovet å stenge svingdøren mellom PR og politikk. Hans egen statssekretær har de siste tre årene både vært oljelobbyist og jobbet i PR-byrå.

FINANSMINISTER: Trygve Slagsvold Vedum fikk torsdag blomster på slottsplassen som Norges neste finansminister. Fra venstre arbeidsminister Hadia Tajik (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). Vis mer

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum lovet i fjor å stoppe svingdøren mellom PR og politikk.

Ikke et eneste menneske fra PR-byråene skulle få posisjoner i departementene Sp styrte.

Et slikt forbud var imidlertid ikke evigvarende:

Han sa at det måtte ha gått minst ett år fra PR-jobben til de fikk jobb i regjeringsapparatet.

Som finansminister får Vedum en nær medarbeider som har «manager» i et PR-byrå og som kommer rett fra jobb som lobbyist for Equinor.

Statssekretær Lotte Grepp Knutsen (Ap) jobbet ett år som PR-rådgiver i Apeland i Oslo fra 2018 til 2019, og hun har tidligere vært «manager» i PR-byrået JKL i tre år på 2000-tallet mellom to jobber i politikken.

– Denne lovnaden har jeg fulgt opp

Sp-lederen har rast mot offentlig bruk av PR-byråer og svingdøren mellom PR-bransjen og politikk en rekke ganger.

Vedum understreker at han ikke har brutt sin egen PR-frist, siden det har gått mer enn ett år siden Knutsen jobbet i PR-bransjen.

– Jeg har vært tydelig på at ingen som jobbet i et PR-byrå skulle få plass i politisk ledelse av våre departement. Jeg har tidligere og spesifisert at de heller ikke kan ha gjort det i løpet av det siste året. Denne lovnaden har jeg fulgt opp, skriver Vedum i en e-post til VG.

MED JENS: Her er Lotte Grepp Knutsen til venstre som konstituert statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg i 2010. Til høyre politisk rådgiver Mina Gerhardsen. Vis mer

Knutsen er ifølge Linkedin utdannet sosiolog, ikke økonom.

Arbeiderparti-politikeren har samtidig tung bakgrunn fra den rødgrønne regjeringen til Jens Stoltenberg for åtte år siden.

– Grepp Knutsen har tidligere erfaring fra regjering, i tillegg til å ha tung erfaring fra norsk industri og næringsliv hvor hun har jobbet de siste årene. Hun, sammen med de andre flinke folkene her, kommer til å bidra med viktig erfaring i arbeidet i Finansdepartementet, skriver Vedum.

Lotte Grepp Knutsen Lotte Grepp Knutsen blir statssekretær for finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Etter to år forlater hun stillingen som rdiver og myndighets- og samfunnskontakt for Equinor. Før det har hun vært i Apeland (1 år) og ved Nord universitet (5 år). Sist Knutsen var i politikken var hun statssekretær for helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) frem til hun gikk av i april 2012. I 2010 var hun konstituert statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK) under Jens Stoltenberg. Hun har også vært statssekretær i Kulturdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet i samme regjering. Vis mer

Vedum lover at Finansdepartementet skal sørge for at det ikke blir noen interessekonflikter knyttet til Knutsen, som kommer rett fra lobbyistjobb i Equinor.

– Departementet vil tilpasse arbeidsområdene for å unngå mulige interessekonflikter, om det skulle bli aktuelt, skriver Vedum.

FINANSMINISTER: Trygve Slagsvold Vedum har byttet ut kontoret på Stortinget med Finansdepartementet. Vis mer

Har brukt svingdøren før

Knutsen skriver i en e-post at hun forholder seg til reglene knyttet til habilitet.

Hun har tidligere gått direkte mellom PR og politikk.

Knutsen var politisk rådgiver for Ap i Oslo fra 2001 til 2005, før hun ble «manager» i PR-byrået JKL. Den jobben hadde hun frem til 2008.

I den rødgrønne regjeringen var hun politisk rådgiver og statssekretær i Barne- og familiedepartementet og statssekretær i Kulturdepartementet, Statsministerens kontor og Helsedepartementet.

Slik er PR-svingdøren VG kartla i september svingdøren mellom PR og politikk, hvor Knutsen var en av 148 personer som falt under en av følgende kategorier: Aktive politikere med bakgrunn fra PR-bransjen

Er i PR-bransjen med bakgrunn fra politikken

Har gått mellom politikk og PR siden høsten 2009, men som har annen jobb i dag Vis mer

STORFORNØYD: Vedum var kjempefornøyd med gjennomslag i Hurdalsplattformen på at staten skal stramme inn pengebruk på PR-byråer. Vis mer

PR-seier i Hurdalsplattformen

Forrige uke kunne Vedum feire en fersk PR-triumf i Hurdalsplattformen.

Staten skal kutte kraftig ned på konsulentbruk og som hovedregel unngå kjøp fra PR-byrået, untatt til informasjons- og holdningskampanjer.

– Vi har vært tydelig i Hurdalsplattformen om at hovedregelen nå er at statlige etater ikke skal kjøpe tjenester fra denne typen byråer, med unntak av for eksempel holdningskampanjer. Det er et mål for denne regjeringen å bruke mindre av skattebetalernes penger på PR-byråer, skriver Vedum.



