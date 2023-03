Vedum kutter kraftig i BNP-anslagene

Finansministeren tror at norsk økonomi vil vokse med 1,3 prosent i år. For et halvt år siden var tallet 2,8 prosent.

Finansdepartementet publiserte søndag ferske anslag for norsk økonomi for 2023 og 2024 i bunn av en pressemelding om budsjettkonferansen. På bildet er finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum tar med seg ferske anslag for norsk økonomi inn i den kommende budsjettkonferansen.

Bruttonasjonalproduktet Bruttonasjonalproduktet Viser verdien av alt som produseres i et land i en viss periode.vil i 2023 og 2024 øke med henholdsvis 1,3 og 1,5 prosent, tror Vedums tallknusere.

De er en kraftig nedjustering fra forrige offentliggjøring av departementets anslag, i september. Da ble veksten beregnet til 2,8 prosent i 2023 og 1,9 prosent i 2024.

Veksten fra fjoråret er samtidig oppjustert, fra 2,7 til 3,3 prosent.

Også anslaget for vekst i fastlandsøkonomien fastlandsøkonomienBruttonasjonalprodukt utenom utvinning av olje og gass, samt utenriks sjøfart. for 2023 er jekket ned – fra 1,7 til 0,9 prosent.

– Ser man 2022 og 2023 sammenlagt, har Finansdepartementet nedjustert. De antar nå at økonomien vil vokse til et lavere punkt i år selv om startpunktet er høyere, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen til E24.

Endringene måtte kommer, forklarer han.

– Vedums anslag fra i fjor høst lå høyere enn alle andre på samme tidspunkt. Nå er ikke avstanden så stor.

Lavere privat forbruk

Tallene presenteres i bunnen av en pressemelding om årets første budsjettkonferanse.

Regjeringen møtes til budsjettkonferanse to ganger i året. Den første i mars, da grunnlaget for arbeidet med neste års statsbudsjett blir lagt. Deretter i august.

– Vi har prisvekst vi ikke har opplevd siden 1980-tallet. Dette har gjort den økonomiske planleggingen vanskeligere for familier, næringsliv og offentlige virksomheter. Regjeringen kommer til å legge frem et økonomisk ansvarlig budsjett, der vi prioriteter utgiftene som krigen påfører oss, gir trygghet for utviklingen i velferdstjenestene, og hjelper de som nå trenger det mest, sier Vedum i en pressemelding.

Det private konsumet kommer til å bli lavere i år, tror finansministeren.

Hans ferske anslag tilsier 0,8 prosent vekst i år – ikke 1,4 prosent som ble anslått i september.

Noe høyere ledighet

Harald Magnus Andreassen forklarer at 2022 ble «sprekere» enn det Vedum hadde anslått, men at det kommer til å gå mindre bra i år.

Arbeidsledigheten i år er nå også ventet på et noe høyere nivå, opp 0,3 prosentpoeng fra estimatet på 3,2 prosent i høst.

– Finansdepartementet beskriver nå enn litt svakere økonomi, men fremdeles med veldig lav arbeidsledighet.

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1.

De oppdaterte tallene kommer ikke til å velte om på budsjettarbeidet, sier sjeføkonomen.

– Hadde de nå anslått negativ vekst, slik vi ser i Sverige, hadde argumentet for en stram finanspolitikk vært mye dårligere.

Noen oppdaterte tall på lønns- og prisvekst finnes imidlertid ikke i søndagens oppdatering. Det venter Andreassen spent på.

– Vi vet at de må oppdatere anslagene for både lønns- og prisvekst.

Mindre olje og gass

En annen kraftig nedjustering gjøres på anslaget av hvor mye olje og gass Norge kommer til å eksportere.

Finansdepartementet trodde i september at denne eksporten ville øke med 8,3 prosent i år.

Tallet er nå 3,9 prosent.

