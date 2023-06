NHO venter rentetopp på 4 prosent i høst – kutt neste år

Til tross for høy inflasjon, rentehopp og en «kronekurs i fritt fall», går økonomien stadig bedre enn NHO har fryktet. – Men det er en underliggende uro for at dette går altfor bra, sier sjeføkonomen.

Til tross for rentehopp og høy inflasjon oppjusterer NHOs sjeføkonom Øystein Dørum de økonomiske utsiktene for tredje kvartal på rad. Bildet er fra en tidligere anledning.

NHO tror Norges Bank vil heve styringsrenten både i juni, august og september til en topp på 4 prosent. Det betyr trolig boliglånsrenter på godt over 5 prosent.

– Folk har langt på vei svelget unna renteøkningene, men det er en uro for at de på et tidspunkt ikke gjør det lenger, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum til E24, i forbindelse med nye prognoser for økonomien.

Norges Bank hevet renten til 3,25 prosent i mai, og varslet ny heving i juni. Tidligere har banken sett for seg en rentetopp på 3,5 prosent, men hvis kronen holder seg på de historisk svake nivået, har sentralbanksjef Ida Wolden Bache sagt det kan bli nødvendig med enda høyere rente.

– Det som er hodepinen for sentralbankene, er at så lenge økonomien fortsatt er tett på kokepunktet, så er jo ikke sentralbankene ferdige med å sette opp rentene, sier Dørum.

Fritt fall og Sveits-flyktninger

Den høye inflasjonen har vist seg vanskelig å få ned mot målet på to prosent, og svak krone bidrar til å løfte prisveksten også fremover.

– Hvis en valuta først er i fritt fall så skal det litt til å snu, sier Dørum.

Etter den markante kronesvekkelsen i år, tror NHO imidlertid på kronestyrking neste år.

Den importveide kronekursen importveide kronekursenSnittet av valutaene fra de landene vi handler mest med. styrket seg fra årtusenskiftet og frem til 2013, men har de siste ti årene svekket seg med rundt 50 prosent.

Dørum synes i likhet med mange andre det er vanskelig å forklare svekkelsen, men peker på en kombinasjon av renteforskjell mot utlandet, renteforskjell mot utlandet,Forskjellen mellom rentene i Norge og andre land. Hever vi renten like mye som andre, så er rentedifferansen uendret. Høyere renter tilsier isolert sett sterkere valuta. urolige tider der mange foretrekker sikrere investeringer, og på lengre sikt en omstilling bort fra en økonomi med innfasing av oljepenger.

– Og så er jeg veldig usikker på hvor mye dette med usikre rammevilkår og Sveits-flyktninger betyr. Jeg har enda til gode å se bevis på det. Men at det er en effekt her tror jeg er åpenbart, fordi på marginen vil det være noen som kanskje hadde valgt å plassere penger i Norge og som ikke gjør det likevel, sier han.

– Men det er vanskelig å tro at det skal få så store konsekvenser. Det er ikke bare Norge som har et problem med rammevilkårene, tilføyer han, og nevner budsjettproblemene i USA som eksempel.

Rentekutt på nyåret

Renteoppgangen i år vil føre til svakere aktivitet i den norske økonomien de neste årene, høyere arbeidsledighet og dempet prisvekst. Dermed tror NHO også at renten kuttes på nyåret.

Dørum understreker at mye kan skje før den tid, og at det også tar tid før vi ser de fulle effektene av rentehevingene som allerede har kommet. Nordmenn generelt har også hatt sparing å tære på etter pandemien, noe som nå er i ferd med å snu.

Han viser også til at boligprisene har holdt seg «forbausende robuste» med tanke på den raske renteoppgangen.

I år venter NHO et boligprisfall på 1,5 prosent, mens prisene ligger nær flate neste år, før de i 2025 stiger i underkant av 3,5 prosent.

– Fare for at det må sterkere lut til

Selv om NHO-bedriftene nå oppgir at de ser litt mindre dystert på fremtidsutsiktene enn i forrige kvartal, er usikkerheten større enn før pandemien.

Siden tredje kvartal i fjor har det vært en markert økning i NHO-bedrifter som rapporterer at lite forutsigbare rammebetingelser er et hinder for vekst. Det var i dette kvartalet regjeringen foreslo grunnrenteskatt på lakseoppdrett og vindkraft.

Andelen gikk noe ned i andre kvartal, delvis drevet av lavere strømpriser, men ligger fortsatt høyt. Dette kan være et tegn på at bedriftene vil være mer tilbakeholdne med investeringen å investere, ifølge NHO.

Totalt sett fortsetter den økonomiske aktiviteten å overraske og NHO oppjusterer sine vekstanslag for tredje kvartal på rad. Nå ligger det an til en vekst i BNP for Fastlands-Norge BNP for Fastlands-NorgeBruttonasjonalproduktet (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land, minus de varene og tjenestene som blir brukt under produksjonen. Fastlands-BNP omfatter produksjonen fra alle næringer i Norge, utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og rørtransport og utenriks sjøfart. på 1,4 prosent i år, én tidel mer enn i forrige prognose. Det er likevel mye lavere enn fjorårets vekst på 3,8 prosent.

Dørum peker på flere årsaker til at det har gått bedre enn fryktet: prisveksten har dempet seg, rentetoppen synes i sikte, flaskehalsene i verdikjedene er borte, børsene er på vei opp og folk har tålt pris- og renteøkninger bedre enn fryktet.

– Men det er en underliggende uro for at dette går altfor bra, sier sjeføkonomen.

– Risikoen for en svakere utvikling er høy. Primært er dette relatert til faren for at inflasjonen fester seg, og at det må sterkere lut til for å få den ned igjen, legger han til.