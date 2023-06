Oslo-folk sorterer ikke nok matavfall. Det gir mindre gass til buss og bil.

Oslo-folk slurver. Bare halvparten av matavfallet sorteres i grønne poser. Fabrikken som lager miljøvennlig drivstoff av posene får ikke nok. Nå må flere kommuner med.

Det er for få grønne poser i Oslo kommunes sorteringsanlegg på Klemetsrud.

– Vi får inn for lite matavfall fra byens innbyggere, sier direktør Hans Petter Karlsen i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune.

Til tross for mange kampanjer, er sorteringen ved kjøkkenbenken er for dårlig.

Hovedstadens innbyggere legger for lite av matavfallet i de grønne posene. For mye havner i restavfallet.

Posene med matavfall blir først sortert ut. Deretter går de til Nes på Romerike, hvor det lages miljøvennlig biogass og gjødsel av innholdet. Gassen selges til biogasselskapet Gasum, som selger den videre til brukerne i det åpne markedet.

Biogassen blir blant annet brukt i renovasjonsbiler og av transportselskaper med store kjøretøy. Oslos røde busser går nå for det meste på strøm.

E24 har fått tall tilbake til 2018 for produksjonen av råbiogass på Nes. For denne gjenstår kun rensing før den kan brukes som drivstoff. Tallene viser:

For månedene januar- mai er produksjonen 22 prosent lavere enn i fjor. Den er nesten 40 prosent lavere enn i disse månedene i 2021.

For hele 2022 var produksjonen 27 prosent lavere enn året før. Den var 22 prosent lavere enn årlig gjennomsnitt 2018–2021.

Årsaken er altså at det kommer inn stadig mindre matavfall i grønne poser. Det er ikke nok råstoff til å lage biogassen som skal få kjøretøyene til å gå.

Grønne poser med matavfall Avfall i Oslo blir sortert i tre ulike poser. Matavfall skal leggs i grønne poser.

Disse blir fraktet til sorteringsanlegg på Haraldrud eller Klemetsrud. En optisk skanner sorterer posene etter farge.

De grønne posene blir fraktet til Romerike biogassanlegg på Nes. Feilsortert avfall blir fjernet og matavfallet blir kvernet.

Avfallet blir lagret i store tanker og varmet opp til 135 grader. Så går det videre til bioreaktorer der det ligger i rundt 24 dager. Råbiogassen danner seg.

Råbiogassen blir renset og er dermed klar til bruk. Vis mer

Får inn bare halvparten

For å ha stabil drift i anlegget trengs det i alt 30.000 tonn matavfall i anlegget. Av dette kan maksimalt 20 prosent komme fra næringslivet.

Anlegget skal drives til selvkost. Investeringskostnaden og driften dekkes fra innbyggernes avfallsgebyr. Da kan ikke anlegget drive med mye næringsavfall samtidig.

30.000 tonn matavfall totalt tilsvarer 24.000 tonn fra husholdningene.

Tallet er synkende fordi vi sorterer for dårlig.

– I fjor fikk vi inn bare 16.000 tonn fra husholdningene. Hvis trenden fra årets fem første måneder fortsetter, kommer vi på samme nivå eller lavere i år. Dette betyr at bare halvparten av matavfallet i Oslos husholdninger blir sortert i de grønne posene, sier Karlsen.

Direktør Hans Petter Karlsen i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune.

Under pandemiårene 2020 og 2021 spiste folk mer hjemme. Da kom det inn rundt 20.000 tonn matavfall i grønne poser.

Driften av anlegget er imidlertid også påvirket av at folk kaster mindre enn før. Karlsen anslår at hver husholdning kommer til å kaste rundt 10 kilo mindre mat i år enn i 2021.

– Dette er jo bra, men det påvirker samtidig driften av biogassanlegget, sier Karlsen.

Oslo er langt unna egne mål når det gjelder kildesortering. Kommunen er blant de dårligste i landet når det gjelder resirkulert plast pr. innbygger. Derfor vurderer kommunen, som Aftenposten har meldt tidligere, en omlegging av dagens søppelhåndtering.

Anlegg med problemer

Oslo kommune har i alt brukt over 600 millioner kroner på biogassanlegget. Det sto ferdig i 2012.

I årene etterpå har det vært flere problemer enn for lite sortert matavfall:

Driftskostnaden har siden oppstarten vært høyere enn ventet. Totalt har driften kostet opp mot 100 millioner kroner pr. år.

Tekniske problemer med anlegget gjør at mye av gassen ender opp med å bli brent på anlegget. Den når aldri ut til biler og lastebiler.

Verdien på anlegget ble i fjor nedskrevet med over 250 mill. kr.

En utredning fra 2019 viste at det må investeres 100 mill. kr for å få anlegget mer effektivt.

Oslo selger til seg selv

For å kunne drive anlegget på Nes effektivt og lønnsomt må det ha mer volum.

Derfor er Oslo kommune i gang med å få inn flere eiere og flere kommuner som leverer matavfall.

– Når det er på plass, vil vi oppgradere anlegget slik at driften blir bedre, sier Karlsen.

Oslo ønsker å selge biogassanlegget til Veas AS. Dette er selskapet som tar seg av avløpsvannet i Oslo, Bærum og Asker. Disse tre kommunene eier Veas. Matavfall også fra Asker og Bærum vil få opp volumet i biogassanlegget.

Samtidig pågår det et arbeid med å knytte ytterligere 15–16 kommuner til biogassanlegget.

– Etter sommeren regner vi med å sende et forslag til avtale til disse kommunene, sier Karlsen.

Fra 1. januar i år er det krav til alle kommuner om at matavfallet skal sorteres ut og etterbehandles, for eksempel i et biogassanlegg som på Nes.

– Dette gir muligheter for å utnytte vårt anlegg bedre. Økt volum er nøkkelen til å skape lønnsom drift, sier Karlsen.