Luksusklokkene faller kraftig i pris: – Prisnivået er fortsatt ganske høyt

Etter et oppsving av dimensjoner de siste årene, inntraff toppen i fjor vår. Nå er det billigere å sikre seg et sveitsisk luksusur enn det har vært på lenge.

En av de mest ettertraktede sportsklokkene på markedet, Rolex Daytona 116500LN, har ifølge Bloomberg falt 16,1 prosent det siste året.

Det viser den London-baserte og anerkjente bruktforhandleren Subdials egen prisindeks. Den viser nå en prisnedgang på i snitt 19 prosent på luksusklokker fra gigantmerkene Rolex, Audemars Piguet og Patek Philippe, ifølge Bloomberg.

Indeksen overvåker de 50 mest omsatte luksusklokkene i andrehåndsmarkedet, noe de aller fleste som regel må ty til om de skal ha mulighet til å skaffe seg drømmeuret.

Prisene er nå 6,8 prosent lavere enn de var da indeksen først så dagens lys for to år siden. Prisfallet gjelder klokker i både gull, hvitt gull og i stål.

Størst nedgang frem til desember

Kevin Collettmüller er en av grunnleggerne bak Klokkeriet, Norges største klokkeforum med over 83.000 medlemmer. Han mener prisene her hjemme i snitt ligger litt lavere enn hos for eksempel Chrono24, verdens største klokkenettsted.

– Der ligger prisene ofte noe høyere og ganske likt som her i Norge, sier Collettmüller til E24.

Han mener prisnedgangen vi har sett både hjemme og internasjonalt handler mer om en justering enn en sprukket boble.

– Det var en nedgang frem til rundt desember, men siden da har det holdt seg mer eller mindre jevnt. Prisnivået er fortsatt ganske høyt, påpeker han.

Stålmodellene også ned

Klokken som har tapt seg mest i verdi det siste året, er ifølge indeksen en Audemars Piguet Royal Oak. Den ultratynne utgaven av modellen, med referanse 1502ST.OO.1240ST.01, har falt 34,4 prosent og omsettes nå for rundt 71.600 dollar i det internasjonale bruktmarkedet.

Dette er en stålmodell, et metall som er spesielt ettertraktet, særlig i Rolex-landskapet og deres sportsmodeller.

Stål-Rolexen som har tapt seg mest i verdi er den så kalte «Hulk»-modellen, ifølge Subdial. Det er en Submariner, en dykkerklokke, med både bezel og skive farget i grønt.

Modellen produseres ikke lenger og er derfor svært ettertraktet. Nå viser imidlertid tall fra det internasjonale markedet at modellen har tapt seg med 16,2 prosent det siste året.

Snittprisen ligger likevel på småpene 20.800 dollar, eller rett i overkant av 210.000 norske kroner, ifølge indeksen. Et raskt søk på Chrono24, viser at modellen finnes på markedet til 16.000 dollar, men også til 66.000 dollar.

Prisene spriker med andre ord voldsomt, avhengig av tilstand og årsmodell.

Den billigste på finn.no ligger til sammenligning ute til en pris på 234.000 kroner. Klokken er kjøpt i Norge i 2018.

Faller mest

Men Rolex-modellen som faktisk har tapt seg aller mest i verdi er Daytona-modellen i platinum og den karakteristiske lyseblå skiven, referanse 116506. Den koster 24,8 prosent mindre nå enn den gjorde for et år siden.

Billig er den likevel ikke, med en snittpris på like over 108.000 dollar.

I øyeblikket finnes det én av denne på finn.no. Prisen strekker seg ti over 1,2 millioner kroner - ganske likt Subdials snittpris i det internasjonale markedet.

Patek Philippes Nautilus 5711-modell slipper heller ikke unna prisdroppet. Den koster i snitt like i overkant av 105.000 dollar, noe som er 24,9 prosent billigere enn i juni i fjor. Den svært ettertraktede modellen finnes til salgs på finn for i overkant av 1,2 millioner kroner.

Collettmüller mener det er de klassiske og mest ettertraktede sportsmodellene i stål fra Rolex er modellene som har tålt «nedturen» best i det norske markedet.

– GMT-Master, Daytona og Submariner er vel de klokkene som for tiden holder seg best i pris, sier han.

320.000 kroner på finn

Et raskt søk på finn.no viser at en Rolex Daytona 116500LN med hvit skive, en så kalt «panda» – en av de aller heteste modellene på bruktmarkedet – ikke ligger langt bak prisnivået fra 2022.

Den billigste ligger ute for 320.000 norske kroner. Den samme modellen med sort skive finnes tilgjengelig for 295.000 kroner.

Subdials indeks mener modellen omsettes for like over 29.000 dollar på det internasjonale bruktmarkedet. Det er et godt stykke under prisene Chrono24.

Indeksen peker derimot ikke bare nedover. En kvinneversjon av Rolexs Datejust-modell har steget 2,6 prosent det siste året.