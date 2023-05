Vil ikke gripe inn for å styrke kronen: – Vi er ikke der nå

Den eneste gangen kronen har vært svakere mot euro enn nå, grep Norges Bank direkte inn i valutamarkedet for å støtte kronen.

SVAKERE KRONE kan gjøre det nødvendig å heve renten mer enn Norges Bank tidligere har varslet, men sentralbanksjef Ida Wolden Bache vil ikke si om folk nå må belage seg på en dobbel heving i juni.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Norges Bank hever renten og sier at den svake kronen kan gi høyere renter enn de tidligere har sett for seg.

– Vi konstaterer at kronen har vært svakere enn det vi har lagt til grunn, og svakere enn det som lå til grunn i anslagene, sier hun til E24.

Selv om sentralbanksjef Ida Wolden Bache til stadighet gjentar at de ikke har noe mål for kronekursen, er den historisk svake kronen likevel en utfordring fordi det gjør det vanskeligere å få prisveksten ned mot målet på to prosent.

– Hva tror dere skjer med kronen fremover?

– Vi har ingen nye prognoser for kronekursen. De anslagene vi hadde i mars innebar at kronekursen ikke ville være veldig endret på kort sikt, men at den ville styrke seg noe gjennom prognoseperioden vår, sier hun.

– Men vi legger jo vekt på hva kronekursen er på ethvert tidspunkt når vi lager anslag fremover – og kommer til å gjøre det i juni også.

Les på E24+ Høye lønnstillegg og svak krone plager Norges Bank

Kollaps og intervensjon

Bare en gang tidligere har kronen vært svakere mot euro enn det vi ser nå på rett under 12 kroner. Det var under pandemiens utbrudd våren 2020. På kort tid kollapset kronemarkedet, og euroen kostet over 13 kroner.

Da tok Norges Bank i bruk et sjeldent verktøy – valutaintervensjon. Det betyr at banken kjøpte kroner i markedet for å støtte kronekursen.

– Hvor aktuelt er det nå?

– Det at vi grep inn i valutamarkedet i 2020, må ses i lys av de helt ekstraordinære forholdene som da gjorde seg gjeldende i valutamarkedet. Med begrenset likviditet og uvanlig stor usikkerhet, som gjorde at det var nødvendig etter vår vurdering å gripe inn for å sikre at vi hadde markeder som fungerte, sier Wolden Bache.

– Og vi er ikke der nå.

– Så det betyr at det ikke er aktuelt å intervenere i valutamarkedet selv om kronen skulle svekke seg videre?

– Nei, som sagt, det vi gjorde i mars 2020 var knyttet til en vurdering av markedenes funksjonsmåte. Og vi er ikke i en slik situasjon nå.

Valutaintervensjon kan fort bli dyrt og vanskelig å opprettholde over tid, og er derfor et lite brukt virkemiddel.

Prisen på en euro nådde toppen i mars 2020, noe som førte til at Norges Bank grep aktivt inn i valutamarkedet.

Større heving i juni?

Sentralbanksjefen understreker deretter at Norges Banks virkemiddel i pengepolitikken er styringsrenten.

Ved forrige rentemøte i mars så sentralbanken for seg en heving på et kvart prosentpoeng både nå i mai og ytterligere en kvarting i juni til en topp på 3,5 prosent.

– Sier dere nå at hvis ting holder seg sånn som nå frem mot møtet i juni, så vil renten settes opp mer enn tidligere varslet?

– Vi gir ikke den type signaler i dag. Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Det vi sier i dag er at renten mest sannsynlig settes videre opp i juni, sier sentralbanksjefen, og tilføyer at det er tråd med prognosen fra mars.

– Så diskuterer vi et risikobilde rundt det, og fremhever noen forhold knyttet til press i økonomien og valutakursen. Men renten kan bli både lavere og høyere enn det vi nå ser for oss. Det vil avhengig av den samlede vurderingen av utsiktene når vi kommer til juni, sier legger hun til.

Om dagens utsagn om at den svake kronen kan gjøre det nødvendig med høyere rente dreier seg om et større rentehopp i juni, eller om det i stedet blir aktuelt med flere hevinger lenger frem i tid, vil hun ikke svare på.

– Komiteen tar aldri beslutninger på forhånd, så vi har ikke drøftet det, sier hun bare en drøy måned før neste rentemøte.