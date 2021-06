Stordalen åpner nytt hotell: – Min beste dag siden februar 2020

Petter Stordalen ser frem til å åpne både nye og gamle hoteller i sommer – men det blir lenge til hotellkjeden er tilbake på 2019-nivå.

HOTELLÅPNING: Petter Stordalen er i Bodø der han åpner sitt første nye Nordic Choice-hotell i Norge siden mars 2020. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold

BODØ (E24): – Hva? utbryter Petter Stordalen sjokkert, sittende i restauranten til det splitter nye Choice-hotellet Ramsalt i Bodø.

Hotelldirektør Kine Willumsen har akkurat informert ham om at 98 av de totalt 250 rommene er booket denne dagen – hotellets åpningsdag. Å ha fylt opp mot 40 prosent av rommene er som et eventyr i en bransje som gjennom pandemitiden har vært heldige hvis de har nådd 15 prosent, om de i det hele tatt har kunnet holde åpent.

– Det er helt fantastisk, sier Willumsen.

Åpner nytt i Danmark

Hotelleieren og hotelldirektøren stråler da E24 møter dem på åpningsdagen. Willumsen fordi hun endelig kan åpne hotellet hun beskriver som drømmearbeidsplassen, Stordalen fordi han fikk kapret Willumsen fra konkurrenten Thon. Begge fordi det går mot lysere tider for reiselivsbransjen.

NYTT HOTELL: Petter Stordalen og Ramsalts hotelldirektør Kine Willumsen gleder seg til å åpne nytt hotell i Bodø. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold

På de to glisende hotellsjefene er det lite som vitner om at det siste året har vært brutalt for bransjen. Choice har tapt milliarder, gjelden har økt betraktelig, hundrevis av ansatte er permittert.

– Dette er den første festen jeg er med på siden pandemien. Kine er den første jeg har klemt, sier Stordalen, og prøver å komme på hvordan den sangen til Halvdan Sivertsen han har tenkt mye på i dag, går. Veien tilbake er også veien hjem, eller noe.

– Jeg blir nesten rørt, sier Willumsen.

Bare to dager etter åpningen i Bodø, reiser Stordalen videre for å åpne det som blir Nordens største flyplasshotell i København. Han påpeker at selv om han ble rystet i mars 2020, bestemte han seg raskt for å holde humøret oppe.

– Og å tørre å satse ut av krisen, sier han.

Humøret er betraktelig bedre, sommeren ser ut til å bli god i Nord-Norge. Gjenåpningen av Norge er lyset i tunnelen.

– Dette er min beste dag siden februar 2020. Jeg er fylt av en enorm glede. 203 hoteller er åpne nå, flere enn konkurrentene. I juni og juli åpner flere, vi tar tilbake folk. Det er det fineste, å ta tilbake folk, å sette i gang igjen med det vi gjør.

Mistet flere hundre ansatte

Totalt har 150 ansatte i Choice blitt sagt opp gjennom pandemien. Stordalen er fornøyd med at de aller fleste oppsigelsene skjedde ved hovedkontoret, altså i administrasjonen. Over dobbelt så mange ansatte har sagt opp selv, fordi de har funnet nye jobber mens de har vært permittert.

FAMILIE: Petter Stordalen og har med seg fullt Choice-team til åpningen i Bodø. Her med datteren Emilie Stordalen, som jobber med å utvikle kjedens nye hoteller frem til åpning. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold

Nå er 100 nye arbeidsplasser på plass i Bodø, og snart skal nok et Stordalen-hotell åpne i byen. Etter hvert kan kjeden begynne å ansette flere igjen. Men å komme tilbake til den stabiliteten og økonomien Choice hadde i toppåret 2019, vet ikke Stordalen når de kan forvente.

– Det vil ta tid. Men det vi ser nå er at markedet for fritid kommer tilbake, og markedet for business er på vei tilbake, sier Stordalen.

– Det er mye liv som skal leves nå, legger Willumsen til.

– Flagger aldri ut

Stordalen har hatt mye å gjøre med myndighetene gjennom pandemien, og har vært både fornøyd og misfornøyd med ordningene regjeringen har fått på plass for næringslivet.

– Det har vært begrenset hva de ordningene betyr for oss. I realiteten får vi ikke støtte omtrent fra mars frem til september i år.

Nå mener han det viktigste er å få gode løsninger for å få folk tilbake i arbeid.

– Det viktige er å finne gode løsninger for permisjonsreglene, slik at vi suksessivt kan ta tilbake folk. Vi må unngå at veldig mange blir stående utenfor arbeidslivet – mange har vært permittert lenge, og behovet for å ta dem tilbake er stort, sier Stordalen.

– Er regjeringsskifte noe du frykter?

Stordalen knegger av spørsmålet, og påpeker at folk var bekymret både før det kom en finansminister fra SV og før det kom en fra Frp. Begge deler gikk bra, mener han.

NYE ARBEIDSPLASSER: Nytt hotell gir nye arbeidsplasser, men det vil ta tid før Choice er tilbake der hotellkonsernet var før pandemien, sier Stordalen. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold

– Det sier alt om embetsverket, om det fantastiske landet hvor det er som et tog som går på skinner, du flytter ikke mye til den ene eller andre siden. Jeg har levd veldig bra med forskjellige regjeringer, og det kommer jeg også til å gjøre fremover.

– Du er ikke redd for økte skatter, mer formuesskatt?

– Hvis det er noe jeg har bekymret meg lite for ... Av de tingene jeg har syntes vært vanskelig den siste tiden, handler det om å få tilbake folk, få i gang Choice.

– Det blir ikke utflagging?

– Jeg flagger aldri ut.