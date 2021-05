Schibsted får ikke kjøpe Nettbil

Konkurransetilsynet har tidligere bestemt seg for å gripe inn i Schibsteds oppkjøp av Nettbil. Oppkjøpet ville svekke konkurransen i markedet, uttalte tilsynet, og nå har de fått medhold fra Konkurranseklagenemda. Nå kan saken havne i rettssystemet.

NEKTES OPPKJØP: Kristin Skogen Lund og Schibsted får ikke kjøpe Nettbil.

Schibsted meldte ved slutten av 2019 at det kjøper 67 prosent av oppstartsselskapet Nettbil.

Men nå ser det ut til at oppkjøpet må avlyses.

Konkurranseklagenemda har i dag gitt Konkurransetilsynet medhold i deres vedtak om at Schibsted må selge Nettbil.

Schibsted eier markedsplassen Finn og tilbyr annonsetjenester, mens Nettbil tilbyr en nettbasert auksjonsløsning for bruktbiler som selges fra privatpersoner til bilforhandlere.

Schibsted: Skuffet og uenige

Kommunikasjonsdirektør i Schibsted, Atle Lessum, forteller at de nå trenger tid på å sette seg inn i vedtaket.

– Men det er ingen tvil om at vi er skuffet, og vi mener fortsatt at dette er en gal avgjørelse fordi dette er to helt ulike selskaper, og da mener vi at det ikke er konkurransevridende.

Lessum utelukker ikke at saken kan havne i rettssystemet.

– Nå skal vi bruke tid på å vurdere dette, men vi vil vurdere å ta dette videre inn i rettssystemet.

Konkurransedirektør Lars Sørgård er imidlertid godt fornøyd med vedtaket.

– Sunn konkurranse mellom selskapene er viktig, blant annet for å sikre utvikling av nye tjenester og lavest mulig priser for forbrukerne. Nemndas vedtak stadfester tilsynets oppfatning om at oppkjøpet fjerner det økende konkurransepresset Nettbil utøver på Finn, sier uttaler han.

Vedtaket innebærer at Schibsted må selge sine aksjer i Nettbil «til en uavhengig og egnet kjøper, godkjent av Konkurransetilsynet», står det i en pressemelding fra Konkurransetilsynet.

E24 er eid av VG som er en del av Schibsted-konsernet. Enkelte ansatte i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom aksjespareprogram for ansatte.