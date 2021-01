Svakere prisvekst enn ventet

Den underliggende inflasjonen (kjerneinflasjonen) stiger til 3,0 prosent på årsbasis i desember, ifølge SSB.

Kjerneinflasjon (KPI-JAE) er tallet Norges Bank ser på når den setter renten. Den kalles ofte underliggende inflasjon, og ekskluderer priser på strøm og drivstoff.

I november falt kjerneinflasjonen til 2,9 prosent.

På forhånd ventet økonomene en kjerneinflasjon på 3,1 prosent, mens Norges Banks anslag lød på 3,3 prosent, ifølge Infront TDN.

Sentralbanken skal styre rentesettingen etter et inflasjonsmål på to prosent, men så lenge inflasjonsforventningene over tid holder seg rundt målet, kan banken til en viss grad se bort fra avvik.

Inflasjonen har blitt satt litt i skyggen av coronakrisen, og den nærmeste tiden er vaksineutrulling og utviklingen i arbeidsledigheten avgjørende for utviklingen i økonomien.

Høyere strømpriser trekker total inflasjon opp

Mens kjerneprisveksten falt med 0,1 prosent på månedsbasis i desember, steg den totale inflasjonen med 0,4 prosent. Denne måneden er det særlig strømprisene som trekker opp. Inkludert nettleie var det her en på 17,2 prosent. På årsbasis bidrar imidlertid strømprisene til lavere prisvekst.

Totalt for året 2020 endte inflasjonen på 1,3 prosent, mens kjerneinflasjonen var på 3,0 prosent.

Prisene på matvarer og biler bidro mest til oppgangen de siste 12 månedene, med prisøkninger på henholdsvis 3,1 og 4,5 prosent. Prisene på restauranttjenester, samt møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler trakk også opp.

Prisene på klær og sko og passasjertransport dempet prisveksten.

