Kværner får 11,8 millioner i støtte fra nyåpnet kompensasjonsordning

Kværner blir den første virksomheten som får støtte under kompensasjonsordningen for innreisekarantene. Selskapet får 11,8 millioner kroner.

Kværner Stord. Vis mer byoutline Jan Kåre Ness / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Klokka 12 mandag åpnet kompensasjonsordningen for innreisekarantene.

– Bedriftene har gjennom pandemien hatt store kostnader knyttet til innreisekarantene og smitteverntiltak for utenlandske arbeidstakere. Det er gledelig at ordningen nå åpner for søknader slik at vi kan hjelpe bedriftene i den krevende situasjonen de står i, ved å dekke noen av disse kostnadene, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Ordningen gir støtte til kostnader knyttet til gjennomføring av innreisekarantene. Kostnader som dekkes, kan være matservering i karanteneperioden, leie av hotellrom, testing og andre smitteverntiltak etter covid-19-forskriften.

Det er Brønnøysundregistrene som administrerer ordningen, som gir støtte til kostnader knyttet til gjennomføring av innreisekarantene.

Det skal ytes en sats på 1.000 kroner per arbeids- eller oppdragstaker per døgn i innreisekarantene, begrenset oppad av foretakets merkostnader.

Kostnader som dekkes, kan være matservering i karanteneperioden, leie av hotellrom, testing eller andre smitteverntiltak etter covid-19-forskriften.

Det kan søkes om støtte for kostnader i tre tilskuddsperioder, hver på to måneder, fra 1. november 2020 til 30. april 2021.

Les også Legger frem revidert budsjett tirsdag: – God tro på at vi skal få fart på Norge

Publisert: Publisert: 10. mai 2021 12:14