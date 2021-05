NHO, LO og pilotene reagerer på flypakken: – En skandale

En bred allianse reagerer på at regjeringen ikke vil gi luftfarten en egen kompensasjonsordning, slik Stortinget ba om. Nå håper NHO, LO og pilotene at nettopp Stortinget kan ordne opp.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid er enige om at luftfarten trenger mer støtte i krisen enn det regjeringen tilbyr. Arkivbilde. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum

– Det som kom fra regjeringen i dag er ikke godt nok. Vi trenger en egen ordning for luftfarten og det var det også meningen at man skulle få. Her har man ikke kommet bransjen i møte, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til E24.

Yngve Carlsen, leder i Norsk Flygerforbund bruker kraftigere skyts:

– Dette er en skandale. Regjeringen holder både luftfartsansatte og Stortinget for narr, sier Carlsen og fortsetter:

– At regjeringen viser så lite respekt for Stortingets vedtak, og sier at det ikke er nødvendig med en kontantkompensasjonsordning i revidert nasjonalbudsjett, som tar hensyn til de enorme tapene næringen er påført til nå, er nesten ikke til å tro.

Han får full støtte av LO-leder Peggy Hessen Følsvik:

– At det fortsatt ikke kommer støtte som treffer for luftfarten er dessverre ikke overraskende med denne regjeringen, men like fullt en skandale. Bare i flyselskapene er halvparten av de ansatte arbeidsledige, og de som er igjen er permitterte, sier Følsvik.

Tirsdag kom regjeringens med revidert budsjett, der de også svarte på Stortingets bestilling av en egen kompensasjonsordning for luftfarten. En slik ordning blir avvist av regjeringen.

Reiselivet og særlig flyselskapene er blant dem som har blitt truffet hardest økonomisk av pandemien. Reiserestriksjoner og kraftige passasjerfall har sørget for at kassene har blitt tømt i et raskt tempo.

Det regjeringen tilbyr er å la flyselskapene søke om lønnsstøtte fra og med mars til august når de tar ansatte tilbake fra permittering. Her kan hvert selskap maksimalt få ut 22 millioner kroner.

I tillegg vil regjeringen at de fra mai til oktober skal kunne søke i den generelle kompensasjonsordningen – her er støtten begrenset til 100 millioner kroner per selskap.

Dette er den nye støtten som flyselskapene tilbys i revidert budsjett I den generelle kompensasjonsordningen er støtten til hvert enkelt selskap begrenset til 10 millioner euro (100 millioner kroner) totalt, samt at det er et tak per måned. Flyselskapene kan søke med effekt fra mars i år

Regjeringen vil la flyselskapene søke lønnsstøtte for ansatte som tas tilbake fra permittering fra mars, men ordningen er foreslått avsluttet i slutten av august.

I lønnsstøtte gis det inntil 25.000 kroner per ansatt for inntil 250 personer. Ordningen har et tak på 9,4 millioner per selskap fra mars til april, og 12,5 millioner fra mai til juni.

Totalt kan hvert flyselskap altså motta maksimalt 122 millioner kroner

Regjeringen foreslår også å forlenge lav moms frem til 1. oktober.

I tillegg har regjeringen med Stortingets samtykke tidligere tegnet seg for å bidra med 1,5 milliarder i frisk hybridkapital i Norwegian Regjeringen opplyser at man totalt har støttet luftfarten med 22,67 milliarder under pandemien – hvorav 1,24 milliarder ble lagt til i revidert. Dette tallet inkluderer imidlertid den store milliardstøtten til Avinor, som i revidert budsjett får ytterligere 1,05 milliarder kroner i støtte for andre halvår 2021 – som kommer i tillegg til de 2,75 milliardene som allerede er bevilget i år. De ikke-statlige lufthavnene Torp og Haugesund får 102 millioner til, totalt 178 millioner i år, samt en etterbetaling for 2020 på 30 millioner. Vis mer vg-expand-down

NHO-topp: Det finnes allerede penger i budsjettet

Torbjørn Lothe, sjef i NHO Luftfart, mener flere av tiltakene regjeringen skryter av «er mer symbolikk» fordi det er en rekke teknikaliteter i regelverket som gjør at det reelle støttebeløpet kan bli redusert.

– Den generelle kompensasjonsordningen ble ikke utformet med tanke på luftfarten. Det er en bransje der fly kan være registrert i ulike land og der det kan være vanskelig å plukke opp betydelige utgifter som flyselskapene har til blant annet teknisk vedlikehold, sier Lothe.

Lothe mener regjeringen faktisk kan betale ut et støttebeløp til flyselskapene, uten å måtte bevilge mer penger over budsjettet.

– Det er midler tilgjengelig fra blant annet ubrukte summer på rutekjøp og lånegarantiordningen som kan omdisponeres i budsjettet, sier Lothe.

Han peker på at det så langt bare er SAS og Norwegian som til sammen har fått 4,5 milliarder fra lånegarantiordningen på 6,0 milliarder, mens hele rammen allerede er budsjettert som brukte penger.

Håper Stortinget kommer til unnsetning

Konserndirektør og Norge-sjef i SAS, Kjetil Håbjørg, sier at selskapet både er «skuffet og overrasket» over nyhetene i budsjettet:

– Det er positivt at regjeringen nå erkjenner behovet for en kompensasjonsordning for luftfarten, men det kommer for sent og det kommer for lite, sier Håbjørg og fortsetter:

– Vi forutsetter at Stortinget gjør om forslaget slik at ordningen vil gjelde fra krisens start og i større grad reduserer de økonomiske tapene som en direkte følge av myndighetenes reiserestriksjoner.

Fra NHO- og LO-hold forventer man også at Stortinget skal komme dem i møte.

NHO-sjefen peker på at dette ikke bare handler om flyselskapenes fremtid, men også for å sikre en sterk bransje som kan tilby næringslivet og husholdningene transport.

– Det var noen gode ting i regjeringens forslag, og vi har forståelse for at man ikke bare kan pøse på med penger, men vi forventer at man gjør det man kan for å få med seg selskapene som virkelig har slitt i denne perioden, sier Almlid.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener manglende kompensasjon betyr at «svært mange ikke vil ha en jobb å gå tilbake til» etter krisen. Hun er bekymret og mener derfor at Stortinget må på banen:

– Nå ligger norsk luftfart vidåpen for røverselskap som driver et råkjør mot lønns- og arbeidsvilkår. Når regjeringen foreslår å halvere permitteringstiden før coronakrisen er over, så skaper dette ytterligere usikkerhet og vil være dramatisk også for luftfarten, sier hun.

Norsk Flygerforbund mener det må minst fire milliarder til i kontantkompensasjon.

– Dette handler nå om fremtiden for norsk luftfart og titusenvis av arbeidsplasser i og i tilknytning til luftfarten. Den enorme krisen som har rammet luftfarten har gitt de tre norske flyselskapene en omsetningssvikt flere titalls milliarder bare i 2020. Luftfart er den eneste næringen som ikke har fått ett øre i kontantkompensasjon, sier Yngve Carlsen.