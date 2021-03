Lærerstanden koker over NHOs lønnsutspill

Lærere koker av raseri etter at NHO har stilt krav om reallønnsnedgang i årets lønnsoppgjør. Uansvarlig og kortsiktig, mener både Utdanningsforbundet og Unio.

Lederen i Utdanningsforbundet Steffen Handal er svært provosert over NHOs krav om reallønnsnedgang i årets lønnsoppgjør. Vis mer byoutline Terje Bendiksby / NTB

NTB-Bibiana Piene

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Jeg blir skikkelig provosert, sier lederen i Utdanningsforbundet Steffen Handal til NTB.

Det samme er Unio-leder Ragnhild Lied.

– Nå er jeg mektig lei NHO-direktørens pekefinger. NHO-direktøren advarer mot å gi lærere og sykepleiere høyere lønn i en situasjon der de så tydelig har vist verdien av den jobben de gjør. Forstår ikke NHO at godt kvalifiserte lærere og sykepleiere er helt avgjørende for verdiskapingen i Norge? sier hun.

NHO klargjorde torsdag sin posisjon inn mot årets lønnsoppgjør. NHO mener rammen i årets oppgjør ikke må overstige anslått lønnsøkning hos Norges handelspartnere, som er på 2,2 prosent.

Årets prisstigning er derimot anslått å bli på 2,8 prosent. NHO går med andre ord inn for en reallønnsnedgang på 0,6 prosentpoeng.

Lærere i fyr

Utspillet har satt fyr i lærerstanden.

– Det mangler ikke på folk som er provosert. De skjønner rett og slett ikke hva NHO driver med, sier Handal, som viser til at Norge nå mangler minst 4.000 lærere og 5.000 sykepleiere.

– Det siste året har vist oss hvor avhengig hele Norge er av disse yrkesgruppene. Hva har NHO-sjef Ole Erik Almlid tenkt å gjøre for å sørge for at vi får nok lærere her i landet? NHOs utspill er både uansvarlig og kortsiktig, sier han.

Ifølge Utdanningsforbundet har lærere i mange år hatt en svakere lønnsvekst enn andre kommunalt ansatte, noe som blant annet går ut over rekrutteringen: Av ansatte i lærerstilling er hele 15 prosent i grunnskolen og 21 prosent i videregående skole uten lærerutdanning. Denne våren blir 1.600 færre lærere enn vanlig uteksaminert.

I høst viste en undersøkelse fra Respons Analyse også at svært mange coronaslitne lærerne vurderer å bytte jobb.

– Jeg kan ikke forstå at Almlid virkelig mener at vi ikke skal bruke høyere lønn for å rekruttere flere lærere. Det virker som om NHO tror at det ikke foregår verdiskaping i offentlig sektor, sier Handal.

Bedre balanse

NHO gjør det også til et hovedpoeng at frontfagsmodellen må beskyttes. Men da må den praktiseres bedre, slår Handal fast og peker på fjorårets oppgjør.

– Fasiten viser at det bare var offentlig sektor som lojalt forholdt seg til rammen på 1,7 prosent. Industrien, finansnæringen og andre i privat sektor gikk langt utover rammen. De tok seg betalt, mens vi satt igjen med applausen.

I snitt endte lønnsoppgjøret med en økning på 2,25 prosent.

– Når man nå igjen maner til moderasjon er det rett og slett lite troverdig. Denne ubalansen må rettes opp, ellers mister hele modellen tillit, sier Handal.

Publisert: Publisert: 12. mars 2021 17:06