Folketrygdfondet fikk en avkastning på 3 milliarder i andre kvartal

Fondet kunne tirsdag presentere ferske tall.

SLO MARKEDET: Kjetil Houg og resten av Folketrygdfondet leverte en positiv avkastning i andre kvartal.

Saken oppdateres!

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, økte med 0,89 prosent viser den siste rapporten. Avkastningen var 0,30 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen i 2. kvartal.

For første halvår samlet var avkastningen 4,07 prosent, og dette var 0,51 prosentpoeng bedre enn markedet. Dermed er avkastningen virkelig tilbake etter et tungt 2022.

– Vi fortsetter å hente oss inn etter et svakt 2022, og er tilfreds med at vi leverer god forvaltning i et avventende marked preget av renteøkninger, sier administrerende direktør Kjetil Houg.

Ved utgangen av første halvår har fondet en markedsverdi på 33,1 milliarder kroner.

– Strategiene våre fungerer

Avkastningen til aksjeporteføljen var på 2,01 prosent i andre kvartal. Det er 0,34 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for aksjer.

Avkastningen til renteporteføljen var på -0,79 prosent, og det er 0,23 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for renter.

– Vi ser at strategiene våre fungerer godt og at både rente- og aksjesiden slo markedet, sier Houg.

De siste ti årene har avkastningen på Statens pensjonsfond Norge vært 8,23 prosent årlig. Det innebærer at Folketrygdfondet siste ti år har slått markedet med 0,82 prosentpoeng årlig.