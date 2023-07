Borten Moe: – Ønsker å fortsette som statsråd

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier han ønsker å fortsette i jobben etter habilitetsbrudd. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har ikke svart på om han fortsatt har tillit til Borten Moe.

Ola Borten Moe (Sp) vil fortsette som statsråd, men sier at avgjørelsen om tillit ikke er hans. I januar brøt han habilitetsreglene etter å ha kjøpt aksjer i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen.

– Jeg er uhyre lei meg. Jeg beklager veldig sterkt de feilene jeg har gjort, sier Ola Borten Moe, som også er nestleder i Senterpartiet, til E24.

I et intervju med E24 torsdag innrømmet Borten Moe at han brøt regjeringens habilitetsregelverk, da han 12. januar deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo.

Uken før kjøpte Borten Moe aksjer for 415.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen, som indirekte eier 25 prosent av Nammo.

Borten Moe sier han ikke skulle ha deltatt i møtet, og at det var et brudd på regjeringens habilitetsregler.

Han sier departementet hans mottok dokumenter om Nammo-saken dagen før møtet, og han ikke tok ordet da saken ble diskutert i regjeringen.

– Det ble banket gjennom uten min hjelp, sier han.

– Før det har jeg ikke hatt noen kjennskap til denne saken. Ikke snakket med noen om det. Ikke vært med på noen drøftelser om det. Null kjennskap.

Borten Moe sier til E24 at han ønsker å fortsette som statsråd, men at det forutsetter at han har tillit.

– Den tilliten er det andre som avgjør, sier han.

Borten Moe sier til E24 han nå ønsker å rydde opp og har lagt alle kortene på bordet.

E24 har spurt statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om de fortsatt har tillit til Borten Moe. De har foreløpig ikke svart.

Borten Moe brøt også habilitetsregelverket da han deltok i et møte i regjeringen 30. mars 2023, der regjeringen økte rammen for kontrakten med Nammo.

Borten Moe sier også at andre aksjekjøp han har gjort de siste årene, i Kongsberg Gruppen, gjødselprodusenten Yara og den midtnorske banken Sparebank1 SMN, var brudd på regjeringens retningslinjer for handel med aksjer.

Regjeringsmedlemmene har strenge retningslinjer for aksjer. De skal vise «stor aktsomhet», og ikke eie eller handle med aksjer hvis det «kan være egnet til å svekke tilliten» til statsråden, regjeringen eller departementene».

Borten Moes innrømmelse kom etter at E24 tidligere i uken stilte ham en rekke spørsmål om mulige interessekonflikter, i forbindelse med at han kjøpte aksjer i Kongsberg Gruppen 5. januar i år.

Staten er største eier i Kongsberg Gruppen, med 50,004 prosent av aksjene.