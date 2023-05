Lønnsrammen deres kan sprekke

Økonomene i Norges to største banker tror lønnsveksten blir høyere enn den avtalte rammen mellom LO og NHO. Det kan bidra til å presse boligrenten over 5 prosent.

Meglerhusene i Norges to største banker spår begge at lønnsveksten i år blir godt over det Norges Bank la til grunn i mars.