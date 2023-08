Oljefondet bølger ned og opp med Google

ARENDAL (E24): Apple, Microsoft og Google er blant verdens største selskaper. Det som er bra for dem, er bra også for Oljefondet. Først halvår ble svært bra for alle.

Både Oljefondets sjef Nicolai Tangen (t.h.) og folket kunne onsdag glise bredt på Arendalsuka. Fondets resultat første halvår ble svært bra.

Oljefondet blir stadig mer avhengig av de amerikanske teknologiselskapene. På toppen troner Apple og Microsoft.

Teknologiselskapene er verdens største selskaper og deres vekt i aksjemarkedene er økende. Deres verdi øker raskere enn resten. Dermed bestemmer de i stor grad Oljefondets resultater.

– Aksjemarkedet er snudd på hodet fra i fjor, sa Oljefondets nestleder Trond Grande på Arendalsuka onsdag.

I først halvår i fjor tapte Oljefondet stort på teknologiaksjene, mens oljeselskapene og andre energiselskaper var det eneste lyspunktet. I første halvår i år var det motsatt: Teknologi sto for over halvparten av avkastningen, mens energiselskapene var dårligst.

Onsdag snakket fondets ledelse i Arendal om resultatene for første halvår. Rapporten med alle tallene ble ved en feil lagt ut kvelden før.

Oljefondet første halvår 2023 Avkastningen var 10,0 prosent. Det tilsvarer 1501 milliarder kroner. Avkastningen på aksjer var 13,7 prosent, mens den var 2,2 prosent på omsettelige rentepapirer. Fondets verdi var 15.299 milliarder kroner ved utgangen av halvåret. Det er omtrent 2,8 millioner kroner pr. innbygger. 71,3 prosent av fondet var plassert i aksjer. Vis mer

Her er pengene

Aksjeindeksen S&P 500 dekker 70–80 prosent av det amerikanske aksjemarkedet. De seks største selskapene i indeksen er innen teknologi. I fallende rekkefølge etter størrelse er dette Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet (Google) og Meta (Facebook).

De seks står alene for en fjerdedel av verdien av alle selskapene i S&P 500.

Nvidia lager mye av det som trengs for kunstig intelligens (KI). Forventningene til en meget lønnsom fremtid for alle som er inne i KI, var den viktigste drivkraften bak teknologiselskapenes gode halvår.

Oljefondet er et såkalt indeksnært fond. Aksjeinvesteringen skjer i svært stor grad i samsvar med selskapenes størrelse på børsene. Fordi de amerikanske teknologiselskapene er verdens største selskaper, blir de også Oljefondet største investeringer.

I første halvår steg verdien av disse seks selskapene svært mye. Kursstigningen var mellom 36 og 189 prosent. Papirverdien av fondets investeringer steg tilsvarende.

Tjente et statsbudsjett

Oljefondet fikk i første halvår en avkastning på 1501 milliarder kroner. Det er nesten et helt statsbudsjett.

Aksjene dominerer totalt med en avkastning på 1471 milliarder kroner. I tillegg var det litt avkastning på rentepapirer og litt tap på andre investeringer.

Så går det an å nøste videre i fondet for å se hvor mye de store teknologiselskapene betyr:

788 milliarder kroner av avkastningen var innenfor teknologi. Det tilsvarer over halvparten av samlet avkastning.

Innenfor teknologi sto de seks største selskapene for over 500 milliarder kroner i avkastning. Apple og Microsoft alene sto for halvparten av dette.

Det betyr avkastningen i bare seks selskaper tilsvarte en tredjedel av fondets samlede avkastning i første halvår. Denne delen av verden er blitt svært oversiktlig for en stund.

Nicolai Tangen og Oljefondet åpnet dørene for publikum på Arendalsuka.

En annen hverdag

Oljefondets sjef Nicolai Tangen lever entusiastisk med den nye teknologien.

– Disse store teknologiselskapene har revolusjonert måten vi lever på. Bare se på Amazon, hva det har gjort med måten vi handler på, sier Tangen.

Han bruk seg selv som eksempel.

– Jeg kan sitte på hytta og lese en bokanmeldelse i et magasin. Ett minutt etterpå kan jeg ha boken på nettbrettet. Det er fantastisk, sier han.

Tangen fortsetter å ramse hvordan teknologiselskapene påvirker oss i det daglige:

Facebook hvordan vi snakker sammen

Google hvordan vi henter inn informasjon

Spotify hvordan vi hører musikk

Netflix hvordan vi ser filmer og serier

– Disse selskapene har forandret livet vårt, og det tjener de penger på. Da tjener også Oljefondet penger, sier han.

Tangen tar turen inn på kjøkkenet og oppsummerer:

– Vi har et mye mer effektivt og spennende liv enn vi hadde. Er det en diskusjon rundt middagsbordet, kan vi google svaret med en gang.

Mye luftpenger

Oljefondets verdi steg med 2870 milliarder kroner i første halvår.

Fondets kroneverdi kan endre seg av tre årsaker: verdistigning på investeringene, tilførsel eller uttak av penger fra Finansdepartementet og endring i kronekursen.

Svekket krone betyr at de utenlandske investeringene blir omregnet til flere kroner. I først halvår sørget svekket krone for at fondets kroneverdi steg med hele 908 milliarder kroner.

E24 har tidligere omtalt slike endringer i fondets verdi som luftpenger. Det ser pent ut på papiret, men endrer ikke den internasjonale kjøpekraften av fondet. Da er det fondet målt i utenlandske penger som teller.

Tangen og Grande snakket onsdag mye om mulighetene med kunstig intelligens (KI). Selv hadde Tangen vært på fjellet i helgen. Dette koblet han til KI og en mulig fremtid med kortere arbeidsuke.

– Det er fullt av multer. Det er jo ikke dårlig hvis vi kan plukke multer på en fredag!