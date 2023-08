Ikke bekymret for boligprisfall: – Lurt å eie bolig uansett

28 år gamle Åse Eikill Stave er på jakt etter å kjøpe bolig mens ekspertene spår boligprisfall: – Det er skummelt, men det er bare spekulasjoner.

Duoen Åse Eikill Stave (t.v.) og Tyra Johanne Hagen (t.h.) er ferdig med dagens første visning, men har flere på timeplanen.

Stave har nettopp solgt leiligheten sin og er nå på utkikk etter en ny.

Onsdag ettermiddag møter E24 boligjegeren på Majorstuen etter hennes første visning for dagen, en 25 kvadratmeter stor leilighet som ligger ute med prisantydning på 3,4 millioner kroner. Venninnen Tyra Johanne Hagen er også med og bidrar med moralsk støtte.

– Hvordan er det å kjøpe bolig nå når det er mange som spår at prisene skal ned?

– Det er skummelt, men det er bare spekulasjoner. Det er så vanskelig å mene noe om det selv, sier Stave.

– Jeg tror det er lurt å eie bolig uansett.

Eiendomseksperter E24 har snakket med spår at nedkjølingen i boligmarkedet er på vei. Leder for DNB Eiendom, Renate Sørestrand-Hansen, sier rentene og inflasjonen begynner å bite.

– Føler det ikke har vært like «crazy» i sommer

Stave kommenterer at hun ikke har merket det samme trykket i boligmarkedet som tidligere i løpet av sommeren.

– Jeg føler det ikke har vært like «crazy» i sommer som det kunne ha vært, sier hun og fortsetter:

– Leilighetene jeg har sett på gikk ikke så langt over prisantydning, som det jeg har hørt historier om.

Hun påpeker at hun kun kan snakke om leilighetene hun har sett på, men ifølge DNB Eiendoms tall fra juli ble boliger i snitt solgt under prisantydning i måneden som har vært.

Ifølge Eiendom Norge falt boligprisene i Norge 1,2 prosent i juni. Korrigert for sesongvariasjoner falt prisene 0,5 prosent.

Selv med en nedgang i juni har boligprisene steget 6,4 prosent så langt i år. Eiendom Norge tror mye av oppgangen i år vil korrigeres i siste halvår av 2023. Fasiten for juli kommer på torsdag.

Kan trenge avdragsfrihet

Under forrige rentemøte i Norges Bank hevet sentralbanken styringsrenten med et halvt prosentpoeng. Renten er på 3,75 prosent, som er det høyeste siden 2008.

– Rentehevingen vil spille inn på hvor mye jeg kan kjøpe for, og hva slags lån jeg kan betjene, sier Stave.

Hun har tenkt at renten kan heves fremover, men er ikke sikker på hvor høy rente hun kan tåle. Hun forteller at avdragsfrihet avdragsfrihetAvdragsfrihet vil si at du i en periode ikke betaler avdrag på lånet, kun renter og omkostninger. Du betaler med andre ord bare kostnadene med å ha lån, og utsetter nedbetalingen av selve lånet. kan være nødvendig.

Neste renteheving kommer sannsynlig i august. Norges Bank varslet at renten kan bli 4,25 prosent i løpet av høsten. De anslo på forrige rentemøte at boliglånsrenten vil bli 5,4 prosent i løpet av 2024.

Eiendomsmegler Halvor Langerud Heikkilä i Krogsveen, sier det fortsatt er god respons på boligvisningene.

– Alltid boligkjøpere der ute

Halvor Langerud Heikkilä, eiendomsmegler i Krogsveen, sier at det er ingen som helt vet hvordan markedet kommer til å utvikle seg.

– Det som er så interessant med å spå boligmarkedet, det er at så mange sier forskjellige ting også.

– Jeg har ikke tro på noen dommedagsprofetier, men en liten korreksjon er ikke usannsynlig.

Heikkilä tror på et fall i boligprisene, men han er sikker på er at det alltid er boligkjøpere der ute, som stikker kjepper i hjulene for et større boligprisfall.

Samtidig er megleren enig med flere andre eiendomstopper, som mener boligmangel holder prispresset oppe.