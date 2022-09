Rekordhøyt handelsoverskudd

Dyr gass ga rekordhøy norsk eksport på 287,8 milliarder og ny rekord for handelsoverskuddet i august. – Kan godt hende at vi nådde toppen i august, sier sjeføkonom.

Dette er Troll A-plattformen, fotografert fra riggen Transocean Enabler.

Norges handelsoverskudd var på 197,7 milliarder kroner i august i år, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag.

Både handelsoverskuddet og eksporten nådde ny toppnotering. Sist det ble satt eksportrekord, var i juli i år.

Handelsbalansen viser forholdet mellom verdien på importen til og eksporten fra Norge. Det ble importert varer for 90,2 milliarder kroner i august, opp 21,6 prosent fra august i fjor.

Gasspriser trekker opp

Den økte eksporten skyldes i stor grad skyhøye priser på naturgass, ifølge SSB.

Den norske gasseksporten endte på hele 176,4 milliarder kroner i august.

– Dette kan godt vise seg å være det beste tallet vi har sett noen gang, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets til E24.

– Vi får håpe for verdens skyld at dette er det beste tallet vi noensinne kommer til å se, legger han til.

Gassprisen har vært skyhøy i august, og lå store deler av måneden på over 200 euro per megawattime, som tilsvarer en oljepris på over 300 dollar fatet. Andreassen tror at august kan ha vært toppen i norske eksportinntekter fra gass.

– Som samfunn tjener vi utrolig godt på dette. Det ser vi på handelstallene. Men det kan godt hende at vi nådde toppen i august, for vi ser at gassprisene har avtatt mye i september, sier Andreassen.

– Prisene er fortsatt svært høye, men ikke så høye som i august. Når prisene er så høye som nå, gjør alle forbrukere ekstreme anstrengelser for å redusere forbruket, både husholdningene og bedriftene, legger han til.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets.

1.131 mrd. fra olje og gass

Så langt i år har Norge hatt eksportinntekter på 775,7 milliarder kroner på naturgass og 355,6 milliarder kroner på olje. Det blir til sammen 1.131 milliarder kroner, mer enn dobbelt så mye som samme tid i fjor.

– Gassprisene gjorde et kraftig byks i august, blant annet som følge av at overføringen til EU gjennom Nord Stream 1 ble ytterligere redusert. Dette gjorde at Norges allerede høye eksportvolum av naturgass verdsettes til rekordbeløp, sier seniorrådgiver ved utenrikshandelsstatistikk Jan Olav Rørhus i SSB.

I fjorårets første åtte måneder eksporterte Norge olje og gass for 407,6 milliarder kroner, fordelt på 220,6 milliarder på olje og 187 milliarder på gass.

– Trekker i retning høyere renter

– Får det noe å si for makroøkonomien at vi tjener så mye?

– Høyere gasspriser trekker i retning av høyere renter i Norge, for det bidrar til høyere aktivitet i økonomien og gir også økt handlingsrom for regjeringen på sikt, sier Andrassen.

Dette er med på å styrke norsk økonomien, slik at konjunkturene blir bedre enn i utlandet. På en annen side trekker høye strømpriser i motsatt retning, påpeker sjeføkonomen.

– Verden bremser nå ned. Det er høyeenergipriser og høy inflasjon og rentene stiger på grunn av press i økonomiene. Men Norge får hjelp av at olje- og gassbransjen skal investere mer fremover, sier han.

– Enorme inntekter

– Får det noe å si for vårt omdømme at vi tjener så mye?

– Alle som holder på med økonomi vet at Norge har enorme inntekter på gassen for tiden. Vi ser at både Financial Times og The Economist har skrevet om dette og mener det er urimelig store inntekter, sier Andreassen.

– Og det har vært diskutert på politisk nivå i Europa om Norge kan gjøre noe med det. Vi har svart at det er selskapene som har ansvaret for å selge gassen, legger han til.

– Er det derfor statsminister Støre nå driver mye diplomati overfor Europa?

– Det er en utrolig vanskelig situasjon, spørsmålet er hva vi skal gjøre. Det er også staten som tar inn det meste av disse inntektene gjennom skattleggingen, sier Andreassen.

EU forsøker nå å innføre hastetiltak for å dra inn profitt fra energiselskapene og omfordele den. Norge har allerede gode systemer for slik skattlegging, påpeker Andreassen.

– Europa betaler regningen for gassen, mens vi mottar pengene. De har gjennomgående ikke hatt samme gode beskatning av det de har av olje- og gassproduksjon og strømproduksjon som det vi har. Vi har et system der mye av inntektene kommer inn til staten og kommunene. De forslagene som kom fra EU i går bærer preg av hastverksarbeid, sier han.