Vanskelig å få oversikt? Her er de økonomiske krisetiltakene

De som har mistet arbeidsinntekt på grunn av coronakrisen kan ta opp et ekstra lån på 26.000 kroner gjennom Lånekassen. Av dette beløpet vil 8000 kroner bli omgjort til stipend, som utgjør litt over 30 prosent. For å få dette lånet må man fylle ut en egenerklæring om at man har tapt inntekt på grunn av coronakrisen. Lånekassen vil gjennomføre kontroller for å sjekke at dette faktisk har skjedd. Les mer her.