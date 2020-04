Vanskelig å få oversikt? Her er regjeringens økonomiske krisetiltak

Egne regler for coronarelatert sykefravær: Arbeidsgivere skal kun betale lønn for de tre første dagene med sykefravær som er relatert til corona.

Utsatt og redusert merverdiavgift: Fristen for innbetaling for første termin for merverdiavgift er utsatt fra 14. april til 10. juni. Lav sats settes ned fra 12 prosent til 6 prosent fra 1. april til 31. oktober i år. Den lave satsen gjelder for bransjer i reiselivet og deler av kultur og idrett.

Lånegaranti: Staten garanterer for lån som bankene gir ut til disse, for å gi bedriftene lettere tilgang på penger. Det er opp til bankene å vurdere lånesøknadene, og de er også ansvarlige for å kontrollere at vilkårene i loven og forskriften er oppfylt før det innvilges garanterte lån. Ordningen ble åpnet for små og mellomstore bedrifter 27. mars. Fra 2. april gjelder ordningen også større bedrifter med mer enn 250 ansatte. Den foreløpige rammen er på 50 milliarder kroner.