Sissener om Tangens AKO-exit: – Dette må parkere saken én gang for alle

Nicolai Tangen opptrer «stort» ved å selge seg ut av AKO Capital, mener Jan Petter Sissener. Nå ber han Norge om å gi arbeidsro til den nye oljefondsjefen.

Publisert: Publisert: 24. august 2020 21:20

– Tangen har mye penger, og at han er villig til å putte de i banken til nullrente er stort. Han går jo i minus, sier fondsforvalter Jan Petter Sissener til E24.

Mandag sa Nicolai Tangen at han selger seg ut av fondsselskapet sitt, AKO Capital.

Dermed blir fondsandeler til en verdi av fem milliarder kroner flyttet over til bankkonto. En slik formue vil gi en årlig formuesskatt på 42,5 millioner kroner (0,85 prosent).

Hvis man trekker fra lønnen for den nye jobben på 6,65 millioner (3,7 millioner etter skatt), ender det med en formueskatt på 38,8 millioner.

– Det viser hvor genuin Tangen er i sitt ønske om å påta seg denne jobben, sier Sissener.

– Måler ikke livet i kroner og ører

Etter måneder med intern og offentlig debatt om ansettelsen av den nye oljefondsjefen, har både Stortinget og finansministeren den siste tiden kommet med kritikk av avtalen mellom Norges Bank og Nicolai Tangen.

Mandag kveld opplyste Tangen selv at han selger seg helt ut av fondet sitt, og understreket samtidig at han aldri vil få tilbake eierskapet sitt.

– Hvor mye forventer du å tape på det du nå gjør?

– Jeg forventer ikke å tape noe som helst. Jeg gir pengene til veldedige stiftelser, og den største gleden er å gi. Jeg regner med å få mye glede ut av det.

– Men i kroner?

– Jeg måler ikke livet mitt i kroner og ører. Jeg tror jeg får mye glede ut av å gi pengene til veldedige formål, sier Tangen til Aftenposten/E24 mandag kveld.

Kjær med støtte til arvtakeren

Også Tangens forgjenger er fornøyd med kveldens nyhet.

– Dette sier veldig mye om hans motivasjon for jobben og om det som driver ham. Jeg mener det kanskje har vært feil å mistenke ham for å ha hatt motivert rundt sin egen berikelse, sier tidligere oljefondsjef Knut Kjær til E24.

Han ledet Oljefondet fra 1998 til 2007, før Yngve Slyngstad tok over.

Kjær sier at det er tydelig at styret (til Norges Bank, journ.anm.) har vært sikker i sin sak på at Tangen er den beste kandidaten.

– Jeg tror òg at det han nå gjør bekrefter hans egenskaper som leder.

Ber om arbeidsro

Han får støtte fra fondsforvalter Sissener, som ber om at den nye sjefen nå får ro.

– Nå håper jeg at han kan bli respektert for den personen han er, og få fred og ro til å lede oljefondet sammen med hovedstyret i Norges Bank, sier fondsforvalteren.

– Dette må parkere saken for en gang for alle. Så får Norge være takknemlige for at Tangen tar den personlige «beatingen» han må ta nå for å få jobben.

– Hvordan vurderer du det at Tangen er aktiv forvalter, mens oljefondet i stor grad er passive i sin forvaltning?

– Det viktigste er at oljefondet er vesentlig mer aktive enn i dag.

Sissener håper også at fondet legger inn et mer samfunnsøkonomisk perspektiv fremover.

– Jeg regner ikke med det, men det er mitt håp, sier han.

