Bitcoins Norge-eier vant i tingretten

Ole-André Torjussen i Bitcoins Norge AS fikk full seier i Stavanger tingrett i saken mot tidligere kunder. Hans personlige konto blir ikke frosset, og saksøkerne må også betale saksomkostningene hans.

Publisert: Publisert: 29. mai 2020 11:11

Striden mellom Bitcoins Norge og de tidligere kundene til kryptobørsen tok en ny vending fredag. Stavanger tingrett vil ikke ta arrest i kontoene til selskapet eller Torjussen personlig.

Tidligere har kundene fått medhold av retten om at 12,5 millioner skal fryses på selskapets konto. Nå kom kravet om at det samme skulle skje med 4,6 millioner kroner på Torjussens egen konto.

Begge parter er enige om at de tidligere kundene skal få utbetalt mer penger, men det er uenighet om hvor mye.

Retten fant at kundene har tilstrekkelig med sikkerhet ettersom Bitcoins Norge har 10,8 millioner kroner på konto. Retten finner ikke grunn til å tvile på at Torjussen også vil betale den resterende summen når den blir endelig fastsatt.

Dermed ble også tidligere kjennelse om arrest i kontoene opphevet.

Trodde på Torjussen

Bråket rundt kryptovalutaselskapet startet for alvor 1. juli i fjor, da kundene fikk beskjed om at all handel ble avsluttet på grunn av et omfattende dataangrep på en underleverandør. Kundene skulle få tilbakebetalt pengene de hadde til gode. Striden har handlet om datoen som skal legges til grunn for disse utbetalingene. Datoene det strides om ligger nær i tid – 30. juni mot 2. juli 2019 – men kursen svingte sterkt, så det er stor forskjell på beløpene.

Stavanger tingrett er enig med Ole-André Torjussen som mener at 2. juli er den rette datoen.

Noen av bitcoin-kundene inngikk forlik i fjor høst, mens 120 andre fortsatt er med i et gruppesøksmål som skal opp for retten seinere. Det er usikkert når det kan skje.

Bitcoins Norge AS 1. juli i fjor fikk kunder av Bitcoins Norge AS et varsel om at selskapet stanser all handel og selger kundenes kryptovaluta etter «avanserte dataangrep» mot underleverandøren Alphapoint. Selskapet skrev seinere forsvant kryptovaluta til en verdi av 500.000 dollar. Bitcoins Norge-gründer Ole-André Torjussen fra Stavanger har lovet tilbakebetaling av verdiene per 1. mai 2019, pluss ytterligere utbetaling basert på verdiene den 2. juli 2019, da Torjussen mener de ble solgt. Kundene mener datoen skal være 30. juni 2019, da kursen var betydelig høyere. De hevder at de mistet råderetten over sine konti denne dagen. Ole-André Torjussen eier over 90 prosent av aksjene i selskapet. Han var daglig leder. Vis mer vg-expand-down