Oslo går mot milliardunderskudd på grunn av coronautbruddet

Oslo kommune ligger an til å få et milliardunderskudd dersom ikke staten bevilger flere penger enn hva det ligger an til med dagens støtteordninger.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) sier Oslo er presset økonomisk på grunn av coronautbruddet. Vis mer Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

NTB

Publisert: Publisert: 4. mai 2020 06:05

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier til Klassekampen at hovedstaden ligger an til et underskudd på 2,4 milliarder kroner som følge av massiv inntektssvikt og økte utgifter på grunn virusutbruddet.

Etter støtteordningene som regjeringen har etablert, ligger kommunen fremdeles an til å få et underskudd på om lag 1,1 milliarder kroner.

– Hvor hardt vi rammes, er opp til regjeringen. Jeg har veldig høye forventninger til revidert nasjonalbudsjett. Vi har behov for minst én milliard kroner mer, sier Johansen.

I tillegg til sviktende kommunale inntekter på grunn av virusutbruddet, mindre bilkjøring og parkering og flere arbeidsledige går også kollektivselskapet Ruter i minus med flere hundre millioner kroner i tapte billettinntekter i måneden, til nå en halv milliard kroner, skriver avisen. Ruter har fått en egen støtte så langt på 280 millioner kroner.

Raymond Johansen frykter at byrådet må ty til reelle kutt i kommunens tilbud til barnehager, eldreomsorg, skole og sosiale tjenester for å få balanse i regnskapet. Kuttene vil gå ut over tilbudet til beboerne i kommunen.

– Jeg vil ikke forskuttere kutt, men det er dét vi bruker penger på i en kommune. Vi må etter loven levere et budsjett som er i balanse. Vi har ikke et oljefond vi kan tappe av, sier Johansen.

