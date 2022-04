Fikk ikke solgt til 49 mill. i fjor – prøver igjen

Villaen i Sandefjord ble ikke solgt da den lå ute i 2021. Men prisen settes ikke ned når den nå legges ut for salg på nytt.

Selgeren av Sandefjord-boligen ønsker ikke å senke prisantydningen for å få den solgt.

Eneboligen ble lagt ut for salg for første gang i fjor, men det har ikke lyktes meglerne å finne en kjøper ennå.

Torsdag ble eiendommen på nytt lagt ut for salg med en prislapp på 49 millioner kroner. Daniel Kamås Shahabi i Eiendomsmegler 1 sier de er positive til å få solgt praktvillaen.

– Det har vært flere henvendelser det siste året, men vi har ikke lyktes med å komme til enighet med interessentene enda. Etter at vi la ut annonsen torsdag, har vi allerede fått flere interessenter, sier eiendomsmegleren til E24.

Egen strandlinje

Villaen har et bruksareal på 1.122 kvadratmeter og ble bygget i 1998.

Eiendomsmegleren hevder at om man skulle bygget en tilsvarende bolig i dag, så hadde man vært på nivå med prisantydningen bare i materialkostnader.

– Det er en spektakulær plass, hvor de siste to årene er blitt brukt på å oppgradere til en mer moderne standard. Til å være en stor enebolig har den blitt veldig energieffektiv, som er viktig i disse dager, sier han.

Boligen har seks soverom, fem bad, fem stuer og to spisestuer.

– Boligen må oppleves, den har mange kvaliteter som sjølinje, naust og kaianlegg. I tillegg har boligen en vinkjeller, to bibliotek og et eget musikkrom.

Da villaen ble lagt ut for salg i fjor så økonomibildet annerledes ut, men eiendomsmegleren tror ikke det har vært avgjørende for at boligen fremdeles ligger ute for salg.

Den arkitekttegnede boligen fra 1998 ligger på en fem måls tomt.

– Forberedt på at det koster mye

– De som vil ha slike eiendommer er forberedt på at det koster mye. Det er en spesiell eiendom hvor man er avhengig av å treffe riktig kjøper. Derfor må man være litt tålmodig og vente på at den rette kommer, sier Shahabi.

For to år siden solgte han Sandefjords dyreste bolig til 53 millioner kroner sammen med eiendomsmeglerkollega Tore Solberg.

Selv om villaen ble lagt ut til 49 millioner også i fjor, har det ikke vært noe alternativ å gå ned i pris. Grunnen er at det er den prisen eieren ønsker, sier megleren.

– Jeg tror den tiden vi går inn i nå kan være veldig fin for salg ettersom det blir finere og finere ute. Vi har allerede fått god interesse og flere interesserte, så vi ser positivt på våren og sommeren som kommer, sier Shahabi.

Kan ta år å få solgt

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving sier det vanligvis tar lengre tid å selge boliger i denne prisklassen.

– Det er færre potensielle kjøpere til helt unike eiendommer, og de som kan være interessert bruker gjerne tid på å bestemme seg. Det er også vanskeligere å prise unike objekter, og de som har råd til å kjøpe er gjerne prisbevisst, sier Geving til E24.

Han forteller at det ikke er noen fasit på hvor lenge slike eiendommer ligger ute for salg.

– Noen eiendommer går relativt raskt, men det kan ta måneder å få solgt eiendommer i en høy prisklasse. Noen ganger kan det ta år, sier han.

Eierne av villaen ønsker ikke å kommentere salget til E24.

Til Sandefjords Blad i fjor sa megleren at boligen passer til «anonyme millionærer».