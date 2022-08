Oljefondet tapte et helt statsbudsjett i første halvår. Nå skal Tangen kjøpe billige aksjer.

ARENDAL (Aftenposten/E24): Høye priser på olje og gass bidrar til at pengene renner inn i Oljefondet. Fallende aksjemarkeder sørger for at de renner ut igjen enda raskere.

Oljefondets sjef Nicolai Tangen fortalte på Arendalsuka at fondet tapte et helt statsbudsjett i første halvår. Men nå ser han muligheten til å kjøpe billige aksjer.