Årets dyreste strøm i Sørøst-Norge fredag: Passerer to kroner kilowattimen

Strømprisen i Sør-Norge stiger fredag til over to kroner kilowattimen, som er årets høyeste nivå. – Det blir ekstra dyrt på grunn av Ukraina, sier analytiker.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Fredag stiger strømprisene i de tre sørligste prisområdene i Norge til det høyeste nivået så langt i år. Dette gjelder Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.

Prisen for en kilowattime blir i snitt på to kroner fredag, ifølge strømbørsen Nord Pool. På morgenen er prisen ekstra høy, med en timepris på hele 3,90 kroner pr. kilowattime mellom klokken 8 og 9.

I landets to nordligste prisområder, Midt-Norge og Nord-Norge, er strømprisene fortsatt svært lave. Fredag blir snittprisen i disse områdene på rundt 16 øre kilowattimen.

Skyldes delvis Ukraina-krisen

En av årsakene er Ukraina-krigen, som har bidratt til høyere gass- og kullpriser og dratt opp strømprisene, ifølge kraftanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo Nena.

– Det er delvis på grunn av Ukraina-krisen. Men i morgen hadde det uansett blitt forholdsvis dyrt. Det blir ganske kjølig i hele Norden, og så er det lite vindkraft. Men det blir ekstra dyrt på grunn av Ukraina, det er det absolutt ingen tvil om, sier Seland til E24.

– Det er ekstrempriser på strøm på kontinentet nå, etter at både gasspriser og kullpriser har steget til rekordnivå, sier han.

Strømprisen i Tyskland er på 359 euro pr. megawattime, eller 3,54 kroner kilowattimen. Da blir det mye eksport i kablene til Europa.

– Det bidrar til å dra opp prisene i Sør-Norge, sier han.

Kraftanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo Nena. Vis mer

– Frykt, usikkerhet og risikopremie

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight er enig i at krigen ligger bak det høye prisnivået i det sørlige Norge.

– Det er ingenting annet. Det er frykt, usikkerhet og risikopremie i fuelmarkedene, sier han til E24.

– Det er mye spekulativt på hva som skal skje i fremtiden, og at det skal bli en energikrise hvis det blir for små leveranser av gass og kull fra Russland, sier Lilleholt.

Han påpeker at kaldere vær og lite vind også bidrar til at prisene har steget de siste dagene.

– Prisene vil fortsatt ligge høyt fremover, trolig rundt 1,50 kroner kilowattimen i snitt i neste uke, sier han.

3,90 kroner på topp

– Prisen er helt oppe i 3,90 kroner kilowattimen fredag morgen?

– Dette er priser du må tilbake til rekorduken rett før jul for å se. Det er ingen som vet hva som skjer fremover, og Europa ligger nå i snitt på nesten dobbel pris av Sør-Norge, på 3,50 til 4 kroner kilowattimen, sier Lilleholt.

– Men dette kan også løse seg over tid, og vi kan ha sett en overreaksjon på prisene hvis dette viser seg å gå bedre enn ventet. Men vi vet ikke om prisene stopper her, sier han.

Det er likevel en forventning om at Norge har nok vann i magasinene, og da blir det mindre behov for å holde igjen på vannet. Det kan tale mot nye prisrekorder og en pris på nivå med det man så på toppen i desember, sier han.

– Hvis vi har ekstra vann i magasinene, bør man produsere det nå for å optimalisere inntektene, sier han.

Årsaken til at Ukraina-krigen ikke rammer de nordligste prisområdene er at det er begrenset overføringskapasitet, og at magasinene i nord har mer vann.

– Nord-Norge er ikke berørt av konflikten, fordi de har mye innestengt kraft, sier Lilleholt.